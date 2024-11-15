共和黨集會反堵車費 陳學理、華埠代表支持

共和黨市政廳集會反堵車費，陳建閃與眾華埠代表出席現場活動。(記者劉梓祁╱攝影)

引發爭議和訴訟的曼哈頓堵車費 (Congestion Pricing)原訂於6月底實施，後被紐約州長霍楚(Kathy Hochul)無限延後，但其在14日宣布重啟該項目；多位共和黨籍的州議會代表同日在曼哈頓舉行集會，對霍楚的做法表示反對，勝選州參議員的陳學理也和眾華埠 代表到場。

本次集會由州參議會少數黨領袖奧特(Robert G. Ortt)領導，他表示，堵車費看似只影響曼哈頓60街以南的中心商務區(CBD)，但實則全市和周邊郊區的人群都會受波及。奧特說，「那些進入城市探望家人、工作或醫療需求的人群，將面臨額外稅負。」

此前，共和黨在州府一致反對最初的堵車費計畫，其被視為大都會運輸署(MTA)每年10億元的收入來源。奧特批評說，MTA從未說過「我們資金充足」，原因都為其內部管理不善。

將代表布碌崙(布魯克林)第17選區的陳學理說，選區內有大量居民來自曼哈頓華埠，經常到曼哈頓見醫生、律師、會計師和親戚等，作為「工人階級」的他們不應該被「徵收堵車稅」。他強調，堵車費可視為強迫市民為州政府「無度的開支」而買單，對此感到很失望。

「華埠與小義大利無擁堵稅聯盟」召集人之一陳建閃發言表示，堵車費將進一步打擊尚未從九一一恐襲事件和新冠疫情中恢復的華埠，並削弱依賴外區消費者的餐館和商店，導致更多商家關閉。他說，堵車費還將加劇工人短缺問題，尤其是從外區來曼哈頓工作的醫院和餐館員工，還會影響多人的健康和醫療需求。