我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

共和黨集會反堵車費 陳學理、華埠代表支持

記者劉梓祁╱紐約報導
共和黨市政廳集會反堵車費，陳建閃與眾華埠代表出席現場活動。(記者劉梓祁╱攝影)
共和黨市政廳集會反堵車費，陳建閃與眾華埠代表出席現場活動。(記者劉梓祁╱攝影)

引發爭議和訴訟的曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)原訂於6月底實施，後被紐約州長霍楚(Kathy Hochul)無限延後，但其在14日宣布重啟該項目；多位共和黨籍的州議會代表同日在曼哈頓舉行集會，對霍楚的做法表示反對，勝選州參議員的陳學理也和眾華埠代表到場。

本次集會由州參議會少數黨領袖奧特(Robert G. Ortt)領導，他表示，堵車費看似只影響曼哈頓60街以南的中心商務區(CBD)，但實則全市和周邊郊區的人群都會受波及。奧特說，「那些進入城市探望家人、工作或醫療需求的人群，將面臨額外稅負。」

此前，共和黨在州府一致反對最初的堵車費計畫，其被視為大都會運輸署(MTA)每年10億元的收入來源。奧特批評說，MTA從未說過「我們資金充足」，原因都為其內部管理不善。

將代表布碌崙(布魯克林)第17選區的陳學理說，選區內有大量居民來自曼哈頓華埠，經常到曼哈頓見醫生、律師、會計師和親戚等，作為「工人階級」的他們不應該被「徵收堵車稅」。他強調，堵車費可視為強迫市民為州政府「無度的開支」而買單，對此感到很失望。

「華埠與小義大利無擁堵稅聯盟」召集人之一陳建閃發言表示，堵車費將進一步打擊尚未從九一一恐襲事件和新冠疫情中恢復的華埠，並削弱依賴外區消費者的餐館和商店，導致更多商家關閉。他說，堵車費還將加劇工人短缺問題，尤其是從外區來曼哈頓工作的醫院和餐館員工，還會影響多人的健康和醫療需求。

「紐約人反堵車費」(NYACPT)組織代表李翠珊(Susan Lee)也說，州長恢復收費的決定「讓人極度失望」，因為其選擇聽從少數有資金支持的團體，而非紐約州選民的聲音。她指出，紐約人在選舉日明確表示可負擔能力和通貨膨脹是最主要的關注點，並在6月的民調中以2比1的比例反對堵車費的不利經濟影響。

共和黨市政廳集會反堵車費，陳學理發言表示，人民不該為政府過度的開支而買單。(記者...
共和黨市政廳集會反堵車費，陳學理發言表示，人民不該為政府過度的開支而買單。(記者劉梓祁╱攝影)

堵車費 曼哈頓 華埠

上一則

布碌崙20學區促簽「特殊高中入學考」合同

下一則

布碌崙7大道嚴重車禍 6車全毀1傷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

共和黨完全執政 BBC：不代表川普能隨心所欲

共和黨完全執政 BBC：不代表川普能隨心所欲
共和黨成功掀起「紅色浪潮」完全執政 挑戰還在後頭

共和黨成功掀起「紅色浪潮」完全執政 挑戰還在後頭
紐約共和黨人 呼籲川普終止堵車費

紐約共和黨人 呼籲川普終止堵車費
霍楚預計重啟堵車費 最快12/29實施 15元降至9元

霍楚預計重啟堵車費 最快12/29實施 15元降至9元

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
華埠東百老匯發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

2024-11-07 17:53
市府發言人表示，市長亞當斯已決定計畫結束給無證客發放借記卡的試點計畫。(美聯社)

無證客4口之家每周發$350…紐約市府叫停

2024-11-08 14:15
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

2024-11-07 11:33
雖然亞當斯表示，川普推行的大規模遣返不會在紐約市發生，但部分華人走線客仍感到憂心。(美聯社)

紐約市長：選後無大規模遣返 華人走線客仍憂

2024-11-08 06:43

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑