中醫藥針灸義診11╱17法拉盛登場

「中醫藥針灸義診健康日」將於17日在法拉盛舉行，旨在提高社區健康意識，推廣中醫藥與針灸的健康理念。(主辦方提供)

由紐約州 執照針灸醫師聯合公會(UANYSLA)、亞美醫協慈善基金會及第一保健主辦，紐約中醫大學校友會協辦的「中醫藥針灸義診健康日」將於17日(周日)在法拉盛 舉行，旨在提高社區健康意識，推廣中醫藥與針灸的健康理念，為社區民眾提供健康資訊和服務。

主辦方介紹，活動當天將有30多名中醫師現場為民眾提供免費的中醫問診服務，內容涵蓋中藥諮詢、針灸治療及養生調理等，幫助居民了解自身健康需求，改善健康狀況；同時，活動還安排了多場由經驗豐富的中醫師主講的專題講座，提供現場講解和示範，讓參加者能深入了解中醫的各種療法與應用。

為增添活動趣味性，現場還設有幸運抽獎環節，獎品包括電飯煲、空氣炸鍋、茶葉、酒品及郵輪折價券，吸引更多民眾前來參與。此次活動得到了法拉盛快捷急診中心、真愛護理公司和紐約長老會皇后醫院 的贊助支持。

在12日的新聞發布會上，第一保健市場發展協調副總裁王惠岳、紐約州執照針灸醫師聯合公會代表石鋼、亞美醫協慈善基金會代表汪海(Andrew Wang)及真愛護理公司代表等出席，歡迎對中醫藥和針灸感興趣的民眾踴躍參加。

活動免費開放，民眾無需醫保證明且無需預約即可參加；義診健康日活動將於17日(周日)上午10時至下午3時舉行，地點位於法拉盛喜來登大酒店2樓，地址為39大道135-20號 。