母女藝術家聯手 「風與靈」快閃展

畫家李立婷與其女兒、時裝設計師李艾珊首度攜手亮相，展出水彩畫與時裝設計的跨界作品。(記者高雲兒╱攝影)

由「心泉新生活協會」主辦的一日快閃藝術展「風與靈」近日在紐約華僑文教服務中心舉辦。此次展覽別具一格，由母女藝術家聯袂呈現，畫家李立婷與其女兒、時裝設計師李艾珊首度攜手亮相，展出水彩畫與時裝設計的跨界作品，吸引眾多藝術愛好者前來欣賞。

李立婷畢業於台灣師範大學美術系，本次展出作品以水彩為媒介，巧妙融合中國儒家哲學和西方聖經的宗教哲學，以東方筆觸詮釋西方人文精神。她的藝術生涯豐富，作品曾於全球17個國家舉辦35場個展，並參加超過100場群展，其作品風格充滿想像力與文化深度，筆觸簡潔卻富有層次感，表現出色彩的豐富意境。

李艾珊則以時裝設計揮灑創意，她的作品靈感源自和服的寬袖長袍，行走間衣袂飄逸、步步生風，展現出動態之美。她擅長零浪費打版技術，利用復古與廢棄材料製作可調節的時尚服飾。憑藉其獨特風格，李艾珊在國際設計界多次獲得殊榮，包括Redress設計大賽的決賽入圍 。

李立婷表示，這次展覽對她和女兒別具意義，她說：「女兒從小在我的畫室長大，耳濡目染之下，她不僅喜愛畫畫，也從年幼時便展現出對服裝設計的熱情。」