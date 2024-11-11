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洛克斐勒中心聖誕樹運抵紐約 吸引民眾遊客目光

記者尤昱程╱紐約報導
洛克斐勒中心聖誕樹於9日抵達紐約市，許多民眾前往現場捕捉聖誕樹豎立的瞬間。(美聯社)
洛克斐勒中心聖誕樹於9日抵達紐約市，許多民眾前往現場捕捉聖誕樹豎立的瞬間。(美聯社)

今年的洛克斐勒中心聖誕樹已於日前抵達紐約市，正式拉開2024年假日季節的序幕。這棵來自麻州(Massachusetts)的挪威雲杉(Norway Spruce)高達74呎、重11噸，由艾伯特(Earl Albert)家族捐贈，吸引了大批紐約市民和遊客的目光。

這棵聖誕樹於7日早晨被砍伐，隨後裝載到平板卡車上，完成了140哩的旅程，9日運抵曼哈頓中城。這是自1959年以來第一棵來自麻州的洛克斐勒中心聖誕樹，據艾伯特家族透露，這棵樹於1967年栽種，擁有超過半世紀的歷史。

隨著這棵巨大的長青樹運抵紐約，被起重機吊裝到位，現場湧入大量民眾圍觀。許多人拿出手機，記錄下聖誕樹豎立的瞬間。洛克斐勒中心首席園丁保茲(Erik Pauze)表示，當日前往現場的群眾非常多，是他見過人數最多的一次之一。

聖誕樹將使用全長共5哩的燈串裝飾，上面包含超過5萬顆多彩LED燈泡，而樹頂將鑲嵌一顆由300萬顆水晶組成的施華洛世奇(Swarovski)星形冠冕，令人期待。保茲表示，聖誕樹安裝完成後，工作人員將手動調整樹枝，以確保樹的最佳形態。

今年的聖誕樹亮燈儀式將於12月4日(周三)舉行，屆時將吸引大量市民和遊客前來觀看；聖誕樹預計於明年1月拆除，它將被加工成木材，並捐贈給「國際人類住房協會」(Habitat for Humanity International)的建築項目，延續其對社區的貢獻。

麻州 紐約市 曼哈頓

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