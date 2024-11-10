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森林小丘退伍軍人協會 孟昭文爭取撥款30萬

記者高雲兒╱紐約報導
阿卡蒂及分會成員對孟昭文的撥款表示感謝。(孟昭文辦公室提供)
阿卡蒂及分會成員對孟昭文的撥款表示感謝。(孟昭文辦公室提供)

11日為退伍軍人節(Veterans Day)，為慶祝該節日，紐約國會眾議員孟昭文(Grace Meng)近日宣布，將撥款30萬元給美國退伍軍人協會森林小丘分會(The American Legion Continental Post 1424 of Forest Hills)，用於該會所設施的關鍵維修和升級。

這筆資金將幫助位於大都會大道(Metropolitan Avenue)107-15號的退伍軍人協會改善設施，以更好地為當地退伍軍人和社區服務。這座有著超過60年歷史的會所一直為森林小丘及其周邊地區的退伍軍人提供支持，並為退伍軍人及其家人提供聚會場所，亦經常承辦當地社區活動、非營利組織會議及慈善募款活動。此外，該會所每年還作為森林小丘陣亡將士紀念日遊行的起點和儀式舉辦地。

此次撥款將用於修繕老化設施，包括修復變形地板、裸露電線、牆壁和天花板裂縫等，同時改善廚房和浴室的無障礙設施，以便殘障人士更方便地使用。

孟昭文議員表示，「美國退伍軍人協會森林小丘分會長期以來一直致力於服務當地退伍軍人及社區，該會所的成員理應擁有一個更新完善的場所，而我爭取到的這筆聯邦資金將確保這座建築得到應有的升級和修繕。我們無法完全回報退伍軍人為國家所作的犧牲，但我們必須持續支持他們。協助退伍軍人一直是我的首要工作之一，我期待這些修繕能夠進一步改善我們地區退伍軍人及社區的服務環境。」

該分會指揮官阿卡蒂(Michael Arcati)表示，分會的退伍軍人們對孟昭文提供的這筆重要資金深表感謝，資金將改善分會空間，繼續作為當地退伍軍人的庇護所和下一代的社區服務空間。

孟昭文日前宣布，將撥款30萬元給美國退伍軍人協會森林小丘分會，用於該會所設施的關...
孟昭文日前宣布，將撥款30萬元給美國退伍軍人協會森林小丘分會，用於該會所設施的關鍵維修和升級。(孟昭文辦公室提供)

孟昭文 大都會 眾議員

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