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紐約客談╱華人投票踴躍 重塑政治力量

記者高雲兒╱紐約報導

從這次投票的火熱程度看來，第一次投票的華裔不在少數，說明華裔真的急了，坐不住了。也說明，美國的基本社會生活出了問題，要不然怎麼可能把向來不關心政治的華裔，都逼上投票站。

憑良心說，華人，不管在哪裡，都是十分好搞定的選民。更準確地說，是更容易被忽略的選民，因為他們基本很少發聲。但是當安全、經濟以及性文化，當華人底線都被動的時候，那就真的坐不住了。本來華人來美國，求什麼？求安居樂業、傳宗接代。這些都做不到，華人來美國豈不是事與願違？

因此，這次選舉中華裔選民的動態反映出深層的社會變遷。這不僅僅是對個別政策的投票，更是對華人社區期望和夢想的一次公開表達。華裔社區的崛起和聲音的增強，是對長期以來政治邊緣化的一種反擊和挑戰。他們用行動證明，當核心利益受到威脅，當文化認同和經濟安全受到挑戰時，他們願意站出來，用選票為自己發聲。

另一方面，隨著更多華裔走向投票站，他們在政治舞台上的影響力逐漸增加。這一現象或許會促使政治領袖重新評估華裔社區的重要性。政策制定者可能會更加注意這一快速增長的群體的需求和願望，尤其是在城市和州層面上，華人的政治聲音將更有可能被聽到，他們的政治和社會需求更有可能被納入主流議程中。

所以從這個角度看，華裔社區的政治覺醒不僅是對現狀的挑戰，也為他們在美國社會中尋求更大的認同和影響力打開了新的可能性。在這場兩黨膠著的選舉，華裔正在用自己的方式，重塑他們在這個國家的未來。因此，這次選舉的意義遠超過其表面的政治勝負，它是華人在美國進程中自我確認和力量展現的一次重要展現。

華裔 華人 投票

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