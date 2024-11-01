王嘉廉社區醫療中心 獲獲王文祥夫婦捐款近300萬

王嘉廉社區醫療中心，獲王文祥夫婦捐款近300萬元。(醫療中心提供)

王嘉廉社區醫療中心(CBWCHC)本周宣布，獲得來自王文祥夫婦捐贈的297萬元，將資助多個「關鍵的改進項目」，並支持紐約市亞裔移民和其他弱勢群體的醫療服務擴展，包括翻新位於曼哈頓華埠 的兒科診室、在皇后區法拉盛建立新的初級眼科中心，以及在全市六個服務地點增聘更多的醫療專業人員。

醫療中心眼科主任、視光學博士羅世芸表示，這筆捐款使他們能夠大幅擴展初級眼科服務，感到非常振奮；她指出，新中心將提供全面的預防性眼科護理，包括眼疾的早期檢測和管理，且屆時無論就診人士支付能力如何，都能獲得眼科護理。

醫療中心還計畫，利用該捐款採購更為先進的醫療設備，用於牙科、婦產科和心理健康 護理等門診服務，此外還將招聘內科醫生、心理健康醫生和社會工作者；捐款還將加快位於曼哈頓獲架街(Walker St.)125號的兒科診室升級，包含10個檢查室的重新裝修，以及病床和診斷牆系統的升級，並配備空氣調節系統。

華埠健康診所基金會(Chinatown Health Clinic Foundation)董事局主席鄺理中也說，王文祥夫婦的慷慨支持將對有需要幫助的群體產生深遠的影響，很榮幸能夠接受這筆來自在全球健康領域中皆有傑出貢獻家族的捐款。

據悉，王文祥的父親王永慶 (Yung-Ching Wang) 創立了台灣的長庚紀念醫院，該私立醫院體系是亞洲最大且最先進的醫療網絡之一，而其妻子王範文華也是華裔傑出女性和企業家代表。