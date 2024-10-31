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法拉盛涉殺夫華婦將進行精神評估 親屬否認為兒子婚姻爭執

記者高雲兒／紐約報導
涉嫌在法拉盛家中殺害丈夫的74歲華婦何麗珍30日過堂。(法庭照片)
涉嫌在法拉盛家中殺害丈夫的74歲華婦何麗珍30日過堂。(法庭照片)

涉嫌在法拉盛家中殺害丈夫的74歲華婦何麗珍(Ho Lai Chun)於近日過堂，法官在聆訊後裁定，將對兇嫌進行精神評估鑑定，以進一步了解她的心理狀態；此案將在12月11日(周三)繼續審理。

根據警方報告，9月20日晚約11時45分，何麗珍打電話報警，稱自己在皇后區120街23-37號的家中刺傷了丈夫何權達(Ho Kuen Tat)；警方迅速趕到現場，發現何權達身受多處刀傷，雖被送往醫院搶救，但最終傷重不治身亡。

案發時，這對夫婦40多歲、心智發育不健全的兒子正在家中熟睡，並未目擊案發過程；消息傳出後，鄰居們紛紛對這起案件感到震驚，因為這對老夫婦平日形影不離、關係融洽，並沒發現有任何不妥。警方在案發現場逮捕了何麗珍，並收繳了一把疑似為凶器的廚房刀具，何麗珍被控以謀殺罪和非法持有武器罪。

本月30日開庭時，何麗珍神色平靜，法庭還允許她轉身與家人打招呼；辯方律師表示，正為何麗珍進行730檢查(730 Examination)，這是一項專門對心理健康作出評估的程序，用來判定被告是否具備足夠的理解能力和合理參與其法律辯護的能力，由於進行該評估將耗費一些時間，因此該案將延期至12月11日審理。

當日何麗珍的親屬也現身法院旁聽，此前曾有知情人士透露，案發可能源於兩夫妻在兒子婚姻問題上出現矛盾而有激烈爭執，進而導致悲劇發生；針對這個說法，親屬們予以否認，同時表示他們對案發的具體原因依然不清楚。

法拉盛 皇后區 心理健康

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