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富康醫療法拉盛講座 預防抑鬱症

記者尤昱程／紐約報導
富康醫療聯合百康仁德醫生集團日前在法拉盛舉辦心理健康講座。(記者尤昱程/攝影)
富康醫療聯合百康仁德醫生集團日前在法拉盛舉辦心理健康講座。(記者尤昱程/攝影)

為提升華人社區民眾的心理健康意識，富康醫療(VNS Health)聯合百康仁德醫生集團(Rendr)日前在法拉盛舉辦講座，由心理諮詢師現場教導民眾了解如何預防出現心理疾病，依據自身情況鑑定潛在的問題，以及尋求相應的幫助或支持的途徑等。

百康仁德心理諮詢師歐雅婷表示，新移民遷移至新的國家，肯定會有需要適應的一段時間，這個過程在心理學中稱作調適障礙(adjustment disorder)，伴隨著焦慮和抑鬱等症狀；通常需要至少六個月甚至一、兩年，才能真正融入新的社會，而這也是華人民眾出現抑鬱症的一個常見源頭。

歐雅婷說，當民眾的情緒陷入低迷時，可以試著利用感官轉移注意力，比如做一些讓自己開心的小事情，或者將消極想法轉變成積極；最重要的是把感受放在第一位，認可自己存在的情緒等，這些方法都有助於改善情緒。

當日講座以華裔長者為主，其中70歲的孫先生分享如何走出抑鬱症的困擾。他說，十年前被孩子接來美國居住時沒有工作，生活上很依賴孩子，龐大的壓力使他覺得生活失去希望；當時他總是睡不著覺，思想負擔很重，做任何事都容易緊張，後來在精神科醫師的建議下服藥，也開始到自然環境中放鬆心情，前往游泳池運動社交等，注意力得以轉移後，病情便有所好轉。

歐雅婷表示，抑鬱症很多時候是無法避免的，比如基因遺傳、家族病史或是遭遇突發事件，像是至親去世等，生命中有很多無法預料和預防之事，因此保持良好的心態最重要。

百康仁德經理劉俊堅表示，近年來隨著心理健康知識的普及，加上新冠疫情後，愈來愈多華人開始主動尋求心理健康服務；富康醫療多元化市場副總裁連雯珊則表示，講座吸引許多民眾出席，非常成功，希望更多華人碰到問題時願意主動尋求專業人士的協助。

華人 心理健康 法拉盛

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