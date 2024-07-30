堵車費叫停 MTA認州府仍會給足資金

曼哈頓堵車費計畫被叫停後，MTA此前表示進行中的第二大道地鐵延長線計畫已因缺錢而停工。(記者許君達╱攝影)

大都會 運輸署(MTA)員工29日表示，他們將重新推進原本因堵車費 叫停而被擱置的項目，表示仍認為州長霍楚 (Kathy Hochul)會遵守承諾，恢復因暫停徵收堵車費而從大都會運輸署削減的150億建設預算。

大都會運輸署員工在上月剛剛表示，他們不得不擱置一系列預計共耗費165億元的地鐵維修項目，其中包括修建延長至第二大道(Second Ave)的捷運線路以及購買數百節全新的列車車廂。這些項目原本都將仰賴堵車費所徵收的資金，在堵車費叫停後也因缺錢而停工。據Gothamist報導，大都會運輸署的建設與發展總裁斯普林格(Jamie Torres-Springer)如今卻表示，他的團隊將假設這筆資金仍會被補足，繼續開展施工進程。

此前霍楚也承諾，將把長期建設項目的籌資作為工作重點，與州立法委員合作填補預算缺口，「雖然堵車費暫停，但這不意味著我們不會為第二大道地鐵工程尋找資金」。如今，大都會運輸署員工表示霍楚將通過重啟徵收堵車費或與立法委員達成協議來解決資金問題。

此筆巨額資金如今將如何被填補目前還未出具具體籌資計畫，大都會運輸署的常設公民諮詢委員會主任達格蓮(Lisa Daglian)對霍楚的承諾並無太大信心，表示她沒有像斯普林格那樣樂觀。

而霍楚對堵車費計畫的叫停也引得官司纏身。堵車費的支持者希望透過法律訴訟途徑重啟，而在堵車費暫停前已有反對者的訴訟，包括來自華裔歌手陳麗莎(Elizabeth Chan)所代表的下城居民，以及華埠代表李翠珊所發起的「紐約人反堵車費」(NYACP)組織。目前已有至少11起針對堵車費的不同訴訟。