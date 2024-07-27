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回應停擺堵車費訴訟霍楚：要告我先排隊

記者范航瑜╱紐約報導
去年12月，霍楚甚至現身紐約下城一場堵車費集會，以示支持。(取自州長辦公室)
去年12月，霍楚甚至現身紐約下城一場堵車費集會，以示支持。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)月前宣布無限暫停實施曼哈頓的堵車費計畫，有部分支持者希望透過法律訴訟途徑重啟，針對新提交的兩起訴訟，日前她通過代表回應表示「要告我先排隊」；據了解，目前已有至少11起針對堵車費的不同訴訟。

最新提交的兩起訴訟試圖重新啟動堵車費計畫，霍楚卻並未理睬，並通過發言人表示：「排隊去吧」(get in line)，並強調這些訴訟「不過是試圖利用司法系統來獲取政治利益」。

兩項訴訟分別為「紐約城市俱樂部訴霍楚案」以及「乘客聯盟訴霍楚案」，被告包括霍楚、州交通廳、市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、三區橋隧管理局以及大都會運輸署(MTA)。

MTA主席利伯(Janno Lieber)表示，他需要時間閱讀指控細節後才會對訴訟發表評論；「我不會談論我與州長的私人對話，但我不清楚那些訴訟的具體內容，所以現在評論可能不合適。」

市主計長蘭德(Brad Lander)是堵車費暫停的最主要的公開批評者。蘭德表示暫停堵車費是一個巨大的錯誤。「我們的交通系統迫切需要一個專門的資金來源，以使MTA能夠投資於現代信號系統，確保火車準時運行。」但他並未作為訴訟原告。兩起訴訟由乘客聯盟(Riders Alliance)、塞拉俱樂部(Sierra Club)和紐約市俱樂部(The City Club of New York)提出。

霍楚此前一度是堵車費的忠實擁護者。去年12月，霍楚甚至現身紐約下城一場堵車費集會，以示支持。今年6月，霍楚突然宣布將暫停堵車費計畫，而這兩起訴訟是首次針對「無限期暫停」提出的訴訟，聲稱州長無權干涉或暫停該計畫。

暫停前已有一些針對堵車費的訴訟，分別來自史泰登島區長、新澤西州州長、新澤西州李堡市市長、華裔歌手陳麗莎(Elizabeth Chan)所代表的下城居民，以及華埠代表李翠珊所發起的「紐約人反堵車費」(NYACP)組織。儘管現已暫停，曼哈頓華埠代表此前回覆稱仍將堅持立場，不撤銷訴案。

堵車費 霍楚 新澤西州

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