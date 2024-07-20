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華人教育基金會 頒優秀華生獎學金

記者高雲兒╱紐約報導
李德怡希望學生們不要試圖和別人比較，「記住，生活是一場馬拉松，而不是一場比賽。」(記者高雲兒╱攝影)
李德怡希望學生們不要試圖和別人比較，「記住，生活是一場馬拉松，而不是一場比賽。」(記者高雲兒╱攝影)

第19屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，19日晚在皇后區法拉盛喜來登大飯店舉行，17名優秀華裔學子獲頒獎學金；會長李德怡感謝世界日報每年捐贈款項給基金會，和協助舉辦典禮；多名學長學姐到場恭喜學弟學妹，並分享自己對他們的建議和期盼。

大紐約區華人教育基金會會長、世報執行董事李德怡首先感謝2009年獎學金得主之一和基金會董事會成員趙軒惟(Hewett Chiu)的幫助。她稱，本屆獲獎學生的一個形似點是，從他們自己的經歷中汲取真理，思考如何幫助他人，不論是面對心理健康挑戰、彌合數字鴻溝、或是提供教育支持，這些學生都表現出了強烈的社會責任感。

李德怡對獲獎學生給出建議，不要試圖和別人比較，「記住，生活是一場馬拉松，而不是一場比賽。」她最後感謝贊助商、合作夥伴、董事會成員、志願者的長期支持。

世界日報紐約社社長張宗智恭喜獎學金得主，世界日報作為獎學金基金會的主要贊助商，他表示，半個世紀以來，世界日報作為連結華人社區和主流媒體的中文媒介，持續關注華人子女和教育議題。

他感謝李德怡的努力和堅持，以及贊助獎學金的個人和團體，獎學金才可以壯大。他表示，獲獎學生背景多元，但有一個共同點， 「不只是聰明，而是積極努力，為自己創造更多機會。」

張宗智特別指出今年獲獎學生何雅慈的經歷，為了更好的教育機會，雖然英語基礎有限，但沒有輕易屈服，選擇重念高中、進入市立大學，令人感動。他說，獲獎學生一年接著一年、一棒接著一棒，在各行各業開枝散葉，希望今年獲獎的學生，可以像前輩一樣，繼續努力的同時也回報社會。

獲獎的17名學生都已被美國各個大學錄取，包括哈佛和麻省理工等。不少往屆的華人獎學金學子到場慶賀，趙軒惟向2020年獲獎、今年畢業的三名學生頒發禮物，分別是杜克大學(Duke University)姚嵐、紐約州立大學石溪分校(SUNY Stony Brook)任金迪和耶魯大學的陳詩敏。

2023年獲得獎學金的耶魯大學郭美希，以及2011年獲得獎學金的賓州大學曾翎毓發表了感言。

2024年頒獎典禮上的獲獎學生、歷屆校友、基金會理事。(記者高雲兒╱攝影)
2024年頒獎典禮上的獲獎學生、歷屆校友、基金會理事。(記者高雲兒╱攝影)
趙軒惟(右一)向2020年獲獎、今年畢業的三名學生頒發禮物。(記者高雲兒╱攝影)
趙軒惟(右一)向2020年獲獎、今年畢業的三名學生頒發禮物。(記者高雲兒╱攝影)
世界日報紐約社社長張宗智恭喜獎學金得主，也很高興作為獎學金基金會的主要贊助商世界...
世界日報紐約社社長張宗智恭喜獎學金得主，也很高興作為獎學金基金會的主要贊助商世界日報的代表前來。(記者高雲兒╱攝影)
2024年頒獎典禮上的獲獎學生、應屆畢業生校友、基金會理事。(記者高雲兒╱攝影)
2024年頒獎典禮上的獲獎學生、應屆畢業生校友、基金會理事。(記者高雲兒╱攝影)
李德怡和2024年的獲獎學生。(記者高雲兒╱攝影)
李德怡和2024年的獲獎學生。(記者高雲兒╱攝影)

華人 世界日報 耶魯大學

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