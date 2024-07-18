經文處長李志強談新職：聚焦四大任務

世報社長張宗智(左)向經文處新任處長李志強(右)介紹世界日報創刊第一份報紙。(記者尤昱程／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處新任處長李志強，17日參訪位於皇后區的世界日報 紐約總社，他表示未來上任將會繼續強化僑務、領務以及聯合國 工作等幾個大方向，同時也分享外派至世界各地的工作經驗與心得。

抵美第三天，還在調整時差的李志強行程滿檔，17日拜訪世界日報時，由世報社長張宗智接待；對於上任後將重點強化哪些方面，李志強指出四個大方向，他說，第一個重要任務是加深紐約州、康州、新州和賓州與台灣之間的聯繫，會著重於推動經貿工作，加深這四個州與台灣的互動。

接下來則是聯合國工作方面，李志強表示，聯合國的議題非常廣泛，雖台灣不能加入，但經文處扮演著將聯合國關注的議題傳遞回台灣的重要角色，例如環境、社會與治理(ESG)理念、以及永續發展等議題，如何能快速掌握這些議題要點，如實傳遞回台將是重點工作之一。

第三及第四點則是領事服務和僑務工作，李志強說，紐約是北美第三大台僑聚集地，許多僑胞會到經文處辦理手續，希望在領事服務方面能夠及時回應，提供必要協助。

李志強說，民眾可能看不到經文處在外交或聯合國的工作，但他們在乎的是服務質量，所以領事服務是第一線，對他們而言很重要；針對僑務工作，他則希望加深僑胞的向心力，「不管是藍綠，只要認同中華民國 的僑胞，我們都會好好交往。」

李志強曾派駐非洲賴比瑞亞、甘比亞及美國堪薩斯，經驗豐富。最後他也分享這幾年在外交工作上的心得感想，他表示自己曾到非洲以及世界等地服務，其中有趣之處就是每個國家看世界的角度都會不同，這次來到世界霸主的角度看問題，原本的觀點又會重新調整；李志強表示，這就是外交工作最好玩的地方，周遭環境變得相當快，必須不斷學習及思考，才能夠適應這個環境。