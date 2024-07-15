明天體感恐達110度 周四有望緩解

紐約市本周前期將再遇高溫天氣，直到周四才有望緩解。(記者許君達╱攝影)

本周前期，紐約都會區將再次面臨一輪極端高溫 的考驗，16日(周二)的體感溫度恐將達到110度，炎熱天氣直到周四才會緩解。

根據國家氣象服務局(NWS)14日下午發布的高溫預警，紐約市 將出現最高氣溫超過華氏90度的連續高溫天氣，高溫與高濕度結合，將使體感溫度達到華氏101度以上。本輪熱浪將在16日(周二)達到極致，當日最高氣溫預計為華氏98至99度，可能突破25年來的最高紀錄。氣象專家指出，在這種氣溫下，人類的體感溫度將達到甚至超過華氏110度(約攝氏43度)。

本輪高溫天氣廣泛出現在東海岸，覆蓋範圍從波士頓直抵華府及以南地區。在紐約市周邊，紐約上州、康州及新州 北部均收到了相同的高溫預警，而在新澤西中部以南的地區，NWS則發布了更高一級的極端高溫預警，範圍涵蓋了新州主要的華人居住區愛迪生(Edison)及普林斯頓(Princton)等地。極端高溫預警指的是室外體感溫度達到大約華氏105度以上，達到「危險」程度。

NWS的當前高溫預警有效期至16日夜間10時，但在接下來的17日(周三)，紐約將繼續保持華氏90度左右的高溫天氣，並輔以令人體感到不適的高濕度。而從17日下午開始，一股冷鋒系統將可能帶來顯著的降水天氣，導致氣溫下降。從18日(周四)起，紐約市的最高溫度將降至華氏80度左右。

NWS建議：在高溫天氣期間，居民應盡可能留在有空調的室內活動，如需外出，則要注意補充大量的水分，如感覺身體不適，要盡快就醫。此外，NWS還特別提示，對年老或體弱者來說，沒有空調的室內比室外更加危險，並建議前往住所附近的避暑中心(cooling center)度過最炎熱的時間段。