布碌崙單車搶劫模式案 多華人受害

涉嫌模式搶劫案的其中一名匪徒，遭警方通緝中。(市警提供)

轄管布碌崙(布魯克林)華社的多個市警分局的數據顯示，近來發生一系列騎單車搶劫的模式搶劫案，在上個月的兩周多期間，至少已涉九宗搶案，其中有多名華裔 受害者；紐約市警目前已公布其中一名匪徒的照片，呼籲知情人士提供線索。

據警方紀錄，九宗案件在6月12日至28日間，於市警66、68、以及72分局轄區內發生，其中涵蓋的社區包括華人 群聚的8大道 日落公園、漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)、貝瑞吉、戴克高地等地，涉及多名華裔受害者。

6月12日晚上10時28分許，一名24歲的女子途經漢密爾頓堡大道交62街時，突然被騎著單車的兩匪推倒在地，再被其中一人搶走背包；數分鐘後兩匪來到8大道交54街一帶，企圖搶走一名路人的背包，但因受害者不鬆手而未得逞，不過在拉扯過程中，受害者的手部也受輕傷。

6月15日晚上10時25分許，一名29歲女子路過6大道交44街時，被持手槍的兩匪威脅，身上價值8000元的首飾被搶走；幾分鐘後兩匪騎著單車出現在6大道交57街，朝一名72歲的老翁揮拳相向，並搶走其脖子上的項鍊，老翁的手臂和手腕均受傷，同一晚在8大道交55街處，一名30歲男子的電單車被其中一匪搶走。

6月28日兩匪更是在一個晚上內搶劫四人，共搶走一輛摩托車、含有錢包和貴重物品的多個背包、以及項鍊和手鍊等首飾，大部分受害者的手部受傷，但也有人背部、頭部受傷，需到醫院接受治療；以上的案件中未造成人員死亡，警方目前已將此視為模式搶劫案，並加派警力在當地巡邏。

針對以上的搶劫案，8大道州參議員曲怡文13日表示，劫匪在華人社區大肆犯案，受害者中有女性、長者，且也令不少人受傷，希望公眾協助警方追蹤、逮捕嫌犯；她也呼籲，民眾晚間在街上行走時應保持警惕，看到周邊有單車、電動車時要保持安全距離，身上也儘量不攜帶貴重物品。

目前警方已公布其中一匪的通緝圖，呼籲民眾若有任何信息或見到他的蹤跡，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。