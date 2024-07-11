紐約市府免費早午餐、體育活動…暑期學生福利多

紐約市高中生今夏可免費參與健身、體育、娛樂的多項活動。(圖╱NYCPSAL提供)

暑期到來，學生們正享受悠長的假期；為了確保學生們在此期間能享有充足的物資和學習資源，也為仍須工作的父母減輕照顧孩子的壓力，市府正開展免費的早、午餐派送及體育娛樂項目，為炎炎夏日增添一些趣味與便利。

免費早、午餐派送活動已經開始，將進行至8月30日，所有18歲及以下的居民均可前往領取，居民無需提前報名，也不需要出示任何證件，只要前往指定發餐地點即可。早餐發放時間為早上8時至9時15分，午餐發放時間為11時至下午1時15分。

位於地威臣街(Division St.)的華埠 容閎小學，櫻桃街(Cherry St.)的雙文學校均在派送地點名單中。午餐菜單包括了漢堡、三明治、披薩等品類。同時，還有餐車在曼哈頓羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)、布碌崙 (布魯克林)展望公園(Prospect Park)、及布朗克斯渡口公園(Ferry Point Park)於每天上午10時起派送午餐。更多信息可前往官方網站https://reurl.cc/NQvG45 查看。

公立學校 體育聯盟(PSAL)也將為各區高中生提供體育、健身和娛樂活動，今年的內容更包括國際象棋、機器人和電子競技等項目。當然，更為傳統的籃球、羽毛球、網球等項目也包含其中，該活動將分為兩期，第一期由即日起至7月25日結束，第二期由7月29日起至8月13日結束，將對所有秋季入學紐約市9至12年級的所有學生開放。具體活動類目和地點也可於公立學校體育聯盟(PSAL)官網查看https://reurl.cc/9ve1vX，參加此活動還需學生提前在官網上註冊，先到先得。