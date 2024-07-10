世台基金會籌款晚宴 推青年培訓計畫

前台灣副總統陳建仁(左)與世台基金會董事長陳秋貴(右)握手寒暄。(記者尤昱程／攝影)

為促進海內外青年對台灣及國際議題的深入了解，世台聯合基金會(STUF)推出「UN Go!」全球培訓計畫，並於9日在紐約法拉盛喜來登飯店舉辦籌款晚宴，晚宴特別邀請中華民國前副總統陳建仁蒞臨演講，他重申台灣對國際社會的貢獻，並期許更多年輕人參與國際組織。

陳建仁表示，台灣年輕人最近在各行各業都有很好的發展，無論在醫學、科技還是藝術文化方面；他希望藉由世台基金會推動的此項計畫，促使更多年輕人進入國際社會，幫助台灣爭取更多的國際能見度，對全世界和全人類健康、環境保護做更多貢獻。

對於美台關係，陳建仁指出目前是歷史上最好的情況，他說，在美國，無論是朝野還是各政黨都非常支持台灣，台灣也願意協助世界實現繁榮和平、經濟發展、人道救援和民主自由的發展，「未來將會繼續努力，與志同道合的國家共同合作。」

而儘管美台關係良好，台灣在國際社會上還是面臨中國因素的挑戰，陳建仁表示，由於中華人 民共和國的政治阻撓和對聯合國 大會第2758號決議的錯誤解釋，台灣被排除在聯合國系統之外，他說，「台灣人民有權建立外交關係並參與國際組織，中華人民共和國無權干涉。」

陳建仁也支持國務院 近期對抗中國錯誤解釋的努力，特別是前任國務院亞太助卿羅素(Daniel Russel)在參院的證詞；最後，他呼籲國際社會採取具體行動，阻止中國大陸進一步試圖改變台海現狀的行為，並遏制其侵略台灣的野心。

世台聯合基金會董事長陳秋貴表示，「UN Go!」計畫自2023年由世台聯合基金會啟動，目的是讓海內外台灣青年、台灣學生及非政府組織工作者深入理解聯合國的相關議題及台灣參與國際社會的現狀，激發他們對國際組織及跨國行動的興趣。