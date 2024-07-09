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市府推行官方垃圾桶 11月上路

特約記者曹馨元 / 紐約報導
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

作為市政府「垃圾革命」的最新舉措，紐約市長亞當斯(Eric Adams)8日宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東購買此垃圾桶，於11月12日後所有垃圾必須裝入垃圾桶內。

數據顯示，紐約市830萬居民每年產生140億磅垃圾。為了改變街道上垃圾袋無處不在、鼠患頻發的現狀，改善市容市貌，今年11月12日起，市府要求所有樓內單元不超過九個的小型住宅必須將垃圾放入制定的官方垃圾桶內。官員們也說，一旦該規定生效，紐約市70%的垃圾都將裝入垃圾桶內，而不會再散落街頭。

將垃圾桶代替塑膠垃圾袋也可以改善紐約市老鼠成災的現狀。華埠商改區行政總監陳作舟表示，因為老鼠牙齒尖利，可以咬穿所有塑膠袋，只要有垃圾袋散落在路邊就會淪為老鼠們的晚餐。而華埠街道的髒亂情況久有惡名，「寫雙城記的狄更斯來唐人街都驚訝，紐約怎麼這麼髒」，所以作為華埠社區的一份子他也呼籲社區想辦法積極改善這一問題。

而大紐約小房東協會主席何德鄰表示，非常讚許市長為紐約市滅鼠運動所做的一切努力。他也同時呼籲這一指令對那些正在與房客進行法律訴訟的小業主給予豁免，「防止這項舉措被無賴房客濫用以針對小業主」。

目前官方推行的垃圾桶分為兩個大小，小垃圾桶(35加侖容量)售價為45.88元，大垃圾桶(45加侖容量)售價為53.01元，民眾可登錄網站https://www.bins.nyc/購買。對於目前已經在使用自有垃圾桶的小型住宅，市政府命令最遲於2026年6月須將所有垃圾桶換成官方版。

市政府也表示，小型住宅房東應在10月1日前訂購官方垃圾桶，以便這些垃圾桶在11月12日前到位。11月12日後至年底，將對未使用垃圾桶的住宅樓發出警告，並從2025年1月2日起處以罰款。初犯罰款50元，第二次犯罰款100元，之後每次再犯罰款200元。

紐約市 華埠 房東

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