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心理健康急救培訓 法拉盛開課免費報名

記者高雲兒╱紐約報導
紐約市衛生局聯合亞美醫師協會和第一保健，將於11日(周四)在法拉盛舉辦以國語進行的免費心理健康急救培訓課程。(主辦方提供)
紐約市衛生局聯合亞美醫師協會和第一保健，將於11日(周四)在法拉盛舉辦以國語進行的免費心理健康急救培訓課程。(主辦方提供)

為了提升華裔社區對心理健康問題的認識與應對能力，紐約市衛生局聯合亞美醫師協會和第一保健，將於11日(周四)在皇后區法拉盛舉辦以國語進行的免費心理健康急救培訓課程，教育公眾如何識別、理解和回應各類心理健康挑戰，也消除對精神問題的偏見。

近來，法拉盛凱辛納公園附近發現一名疑似自殺的40歲華男屍體，此人有心理疾病史，具體死因待定；紐約州精神疾病醫院主治醫師王達說，不少華人面臨文化差異、社會環境以及生活壓力時，心理和精神上都容易出現問題，「新移民自殺比例較高」。

亞美醫師協會(CAIPA)外事主任黃雪莉因此介紹，紐約市府愈來愈關心心理健康問題，心理健康急救培訓(Mental Health First Aid Training)作為一項具有開創意義的公共教育計畫，將在多個層面幫助有心理問題的人們：該培訓由受認證資格的專業導師任教，時長八小時，通過講座、互動、演練等形式，讓參加者學習到心理危機基礎知識，掌握面向正經歷情緒危機又尚未得到專業治療人群的支援技巧。順利結業的學員也將得到權威機構認證證書。

據悉，該活動將於11日(周四)在法拉盛亞美醫師協會舉行，地址為法拉盛37大道136-33號2D會議室；時間為9時30分到5時30分。活動需要提前報名，可通過發短信(646)988-8668，詳情諮詢(917)689-9018。

心理健康 法拉盛 紐約市

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