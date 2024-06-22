堵車費訴訟 法官駁回原告論點

針對該堵車費計畫的訴訟仍在進行，指MTA等部門評估不足，但法官20日晚裁定駁回，指評審過程已經足夠詳盡。(記者劉梓祁╱攝影)

原訂於本月底在曼哈頓實施的全國首個堵車費 (Congestion Pricing)計畫，日前被州長霍楚 (Kathy Hochul)宣布無限期延後，但有多宗針對該計畫的訴訟仍在進行，指大都會運輸署(MTA )等部門所做評估不足；然而，法官20日晚裁定駁回，指評審過程已經足夠詳盡。

目前，至少有六起針對堵車費的訴訟，原告為史泰登島區長、教師聯合工會、華裔歌手陳麗莎(Elizabeth Chan)所代表下城居民，和華埠代表李翠珊所發起的「紐約人反堵車費」(NYACPT)組織等，其中後三起訴訟均由聯邦法官利曼(Lewis Liman)審理。

三方原告認為，MTA等機構在沒有進行全面環境評估或充分考慮不利影響的情況下允許項目推進，將令因空氣汙染而承受健康問題的貧困和少數族裔社區受到加倍影響。儘管如此，在利曼所發布113頁的裁決中，其表示歷時四年並得出超過4萬5000頁的環境評估已「足夠詳盡」。

根據裁決，法官認為各機構對堵車費的環境影響進行了「細緻入微的審查」和給予了「認真考慮」。利曼寫道，聯邦公路管理局(FHWA)依靠成熟的建模工具來分析堵車費的後果，已證明其效果且不會構成新環境威脅。

MTA總法律顧問格雷斯(Paige Graves)對此表示，當局隨時準備通過收費來緩解壅堵並改善百萬乘客的交通服務。教師聯合工會和NYACPT則回覆說，法官並未駁回各自的所有主張，並表示他們將繼續在法庭上進行抗爭。

NYACPT的代理律師萊斯特(Jack Lester)指，目前訴訟因計畫的暫停而處於暫停狀態，但一旦宣布恢復實施，團隊將繼續法律程序，並強調收費對小企業和工薪階層產生不利經濟影響。

李翠珊對利曼的決定表示失望，表示一個優秀的公共政策應建立在針對不同層面的深入分析和廣泛公眾參與的基礎上。她強調，霍楚也已認識到堵車費將增加小企業的運營成本，以及影響服務業、行人、騎行者和出租車司機等多群體的日常活動。

她說，「訴訟仍在進行中。」