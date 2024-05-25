紐約市8公共海灘 25日起開放衝浪戲水

紐約市海灘將在25日起開放。(記者顏潔恩/攝影)

國殤日周末的到來意味著夏日到來，紐約市 公園局(Department of Parks and Recreation)近期宣布，全市總計14哩長的八處公共海灘將於今(25)日起開放，一直到9月，讓紐約客享受沁涼消暑的水上活動。

全市五區25日起開放的公共海灘包括史泰登島 的雪松林海灘(Cedar Grove Beach)、米德蘭海灘(Midland Beach)、南海灘(South Beach)、沃爾夫池塘公園海灘(Wolfes Pond Park Beach)、布碌崙 (布魯克林)的康尼島(Coney Island)及曼哈頓海灘(Manhattan Beach)、布朗士的果園海灘(Orchard Beach)、以及皇后區的洛克威海灘(Rockaway Beach)。

紐約市每個海灘都有不同特色，想要體驗水上活動同時享受美食、遊樂設施、煙火的民眾，康尼島海灘就是不二選擇，想要相對安靜的海灘，布碌崙民眾就近可選擇曼哈頓海灘；擁有四個公共海灘的史泰登島被選為最適合家庭旅遊，海灘範圍相比其他地方來得小、安靜，其中在南海灘和米德蘭海灘可租借自行車踏青，享受大橋風景。

皇后區的洛克威海灘是紐約市唯一的衝浪海灘，適合冒險愛好者；歷史悠久的果園海灘內包括一條海濱步道、中央涼亭、兩個遊樂場、26個籃球場、排球場等，適合喜愛運動的人。

當局提醒，在海灘季期間，每天都會根據海水的衛生狀況用標誌顏色進行分類，綠色(開放)允許游泳和涉水、黃色(警告)允許游泳和涉水，但不建議，紅色(封閉)則代表禁止進行水上活動。

這些海灘全部面向公眾免費開放，一直到9月11日(周三)，救生員將從每天上午10時至下午6時值班，在救生員沒有在場的情況下、或是有寫上標誌、插有紅旗的封鎖區域內，民眾不得下水游泳；欲知更多詳情，可瀏覽nycgovparks.org/facilities/beaches查詢。