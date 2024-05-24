劉醇逸重提亞太裔歷史納入全州公校案 參議會通過
旨在將亞太裔歷史納入全州公校課程的S.5963號提案近日在紐約州參議會通過；發起人州參議員劉醇逸表示，該提案的通過將增進非亞裔對亞裔社區的理解，促進亞裔在美國的融入，消弭其它族裔對亞裔的仇恨。
該提案在2021年仇亞犯罪飆漲期間提出，並在去年修訂後重提上案，當時，州參議員劉醇逸和州眾議員李榮恩分別在州參議會和眾議會提案，要求州校務委員會將亞太裔歷史納入全州公校課程，並推出相關計畫，以期最快在2024至2025學年在紐約州各校貫徹實施。
去年6月，州參議會通過了劉醇逸的提案，但是州眾議會並沒有通過提案，所以今年劉醇逸重提此案。劉醇逸指出，種族的標籤和「有色眼鏡」需要以正確的教育來消弭，通過歷史、文化等知識的科普，人們能夠正視亞裔的地位和貢獻。
他說，5月是亞太裔傳統月，為李宗保所辦的公祭儀式在布碌侖(布魯克林)舉行，然而很多非亞裔美國人並不了解他，也並不了解亞裔，「幾年前，在疫情肆虐和仇亞犯罪盛行的時期，2000名美國人被問了一個簡單的問題：你能說出一個亞裔的名字嗎？其中58%的人不能說出一個亞裔的名字。而能說出名字的42%中，最常見的回答是成龍。」
他說，即使在今天，亞裔在很大程度上仍為隱形，這就是亞裔們容易成為仇恨和偏見攻擊的受害者的原因，「未來要消除這種仇恨的方法是讓我們不再隱形；我們要教導人們，尤其是我們的孩子，亞裔一直是紐約歷史和美國歷史的一部分，我們共同建設了今天的一切。只有這樣，通過展示我們也是美國人，而不是永遠的外來者或模範少數族裔，才能開始削減和消除我們社區中許多人仍然面臨的仇恨。」
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