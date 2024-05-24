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加強鋰電池安全標準 曲怡文提案通過

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙南區多次發生由鋰電池引發的火災。(本報檔案照)
布碌崙南區多次發生由鋰電池引發的火災。(本報檔案照)

紐約市電單車鋰電池引發的火災頻發，布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文近期宣布，州參議會民主黨多數派已通過一系列圍繞鋰電池安全使用的提案，包括要求零售商家本身提高安全性、增加對鋰電池方面的知識和管制、以及將處理鋰電池火災納入消防員的培訓當中等。

曲怡文所在的布碌崙南區選區，電單車是必要行業工人的主要出行工具，但很多人不清楚鋰電池可能會造成危險、或是從無良商家手中買來劣質品；在一些情況當中，民眾不妥當地在住宅大樓內為電單車充電，導致毀滅性火災的發生，譬如去年在皇冠高地便發生一起三死14傷的慘劇。

此次在州參議會民主黨多數派中通過的提案包括，要求商家具備電池盒、滅火器等工具，以便危機時刻派上用場、所有移動設備如輕型機車、電單車的充電線上都應貼有註明不使用時應拔掉電源的紅色標籤；再來是針對鋰電池的製造和銷售標準，除非達到一定的安全製造規範和標準，否則將遭禁止銷售，另也將授權開展一項鋰電池與火災關聯的研究，了解由鋰電池引起的火災，能達到多嚴重的程度。

另一方面，其他法案也要求零售商在電單車上張貼通知，聲明不能在限速超過每小時30哩的人行道或高速公路使用；立法者也將制定一項安全計畫，以降低成本或零費用的待遇，向符合條件的民眾提供新的鋰電池，零售商也將被要求向顧客提供電單車操作手冊；此外法案也將把鋰電池相關的緊急應變培訓，納入消防局的培訓計畫中，最後，州府也將向國土安全、緊急服務部、以及能源研究和開發機構協商，發明和維護能夠預防鋰電池火災的資源、信息和規範等。

曲怡文表示，知道很多人需要依賴電動車出行和工作，但因鋰電池帶來的危險長期得不到遏制，導致紐約市發生太多火災事故；這一系列法案將把公眾的安全擺在首位，提高鋰電池的安全使用性，這也將保障消防員等前線人員在執行任務時的安全。

親子互助會會長黃妮可表示，服務社區的六年間，看到無數個由鋰電池火災摧殘的家園，導致華裔家庭無家可歸；她強調，這些提案的通過將是保障紐約客安全的重要一步，感謝曲怡文的努力，將會和她一起採取積極的措施，保護社區。

零售商 布碌崙 紐約市

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