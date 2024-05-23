李宗保追悼會 數百親友追思

李宗保曼哈頓追悼會，數百親友到場追思。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華人 社區活躍人士、松柏之家社區服務(HCS)前董事局主席李宗保(Don Lee)日前因病離世，令大量社區人士感到驚訝與惋惜，指其生前為華人社區的福祉奮鬥，在推動健康護理和移民服務等方面留下印記；22日，親友為他在曼哈頓 舉辦追悼會，共數百人到場追思。

本次追悼會前，為李宗保所辦的公祭儀式已在布碌崙(布魯克林)舉行，由於他生前在曼哈頓華埠 和布碌崙兩地活躍，本次追悼會在毗鄰華埠的金融區(Financial District)進行。有數百位來自政府、企業和社區的代表到場，表達對李宗保的哀悼和敬意，其中包括李卓勳、陳偉儀等多位曾一同共事的友人。

追悼會在紐約最古老的教堂之一「三一教堂」(Trinity Church)舉行，由牧師帶領到場者祈禱及追憶。隨後，由國寶銀行董事長孫儀芬和華裔記者張提華分別主持聖經朗讀。布道環節，牧師邁爾斯(Kristin Kaulbach Miles)說，李宗保畢生將提升華人福祉作為使命，他的遺產將繼續啟發未來幾代人，追求公平與正義。

邁爾斯表示，華埠在李宗保初達時仍是「鬼城」(Ghost Town)，但他透過不懈的努力和堅持，將其轉變為一個充滿活力的社區。據介紹，李宗保在十歲時移民紐約，並在華埠就讀小學和打工以維持生計。大學畢業後，他曾在四位不同的市長任內為市府工作，並在其後擔任松柏之家董事局主席超過20年。