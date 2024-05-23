華警遭解雇 8大道社區人士喊冤

華警遭解雇 8大道社區人士認為不公。(記者胡聲橋／攝影)

市警總局華警李曼飛(Steven Li)因為涉嫌中國「獵狐行動 」有關案件受到FBI 調查，進而在今年2月遭到解雇，這也使他成為繼昂旺之後，第二名因為間諜案遭市警總局解雇的紐約華裔警察。不過據了解，李曼飛仍沒有受到任何罪名的起訴。布碌崙 (布魯克林)8大道熟悉李曼飛的社區人士認為，李曼飛只是「不小心涉案而已」，市警總局將其解雇是不公正的。

據了解，華警李曼飛是廣東台山人，十幾歲時移民美國，曾長期在轄區包括布碌崙日落公園的市警66分局工作，警銜為巡官(lieutenant)。李曼飛後來調到市警總局內務部(Internal Affair Bureau)工作。

據熟悉李曼飛的一名8大道人士說，他與李曼飛相互很熟悉，以前經常見面。他說，現年40多歲的李曼飛本來住在布碌崙班森賀一帶，後來搬到史泰登島。李曼飛是一名很有前途的警察，2月被解雇時，距離能正式退休僅有一周時間，這對他個人來說是一次非常沉重的打擊。

更重要的是，這名知情人士說，李曼飛是一名很正直，非常樂於助人的華警，平時經常為社區居民解答有關警察方面的問題。也許正是因為他的熱情，使他在無意中涉入了FBI調查的「獵狐行動」案。

法院及市警紀錄顯示，2019年至2021年期間，李曼飛曾幫助一名孫姓中國公民與社區內的另一居民建立聯繫。這位居民在2001年移居美國，並被中國當局指控有經濟犯罪行為。根據調查，孫姓中國公民涉嫌為中國政府工作，在美開展「獵狐行動」，這名孫姓嫌疑人現已逃離美國。

市警內部調查紀錄也顯示，李曼飛並沒有實質性參與「獵狐行動」，而且沒有證據證明李曼飛在幫忙找人時知道孫姓嫌疑人為中國政府工作，他也沒有為此收取任何財物。最終，警局以虛假陳述以及未報告被FBI調查而將他解雇。

這名8大道人士覺得李曼飛很冤枉，也很為他感到惋惜。他對目前美中雙方的緊張關係感到很焦慮，一些本來可以參加的活動現在也不去了，以防不小心牽涉其中。但也有律師表示，對FBI撒謊是嚴重的違規行為。