「同意之城」再獲市議會2委員會通過

市議會二委員會通過「同意之城」多個修改項目，圖為此前「同意之城」在市議會舉行公聽會時，亞當斯組織官員在市政廳外集會。(市府提供)

市議會兩個委員會22日針對市長亞當斯 (Eric Adams)提出的「同意之城」(City of Yes)關於經濟方面的文本修改項目進行投票 ，最終以多數票通過大部分的修改提案，希望以此刺激小商業的新興；此舉標誌著該計畫在市議會中獲全面通過又更近了一步，市議會預計將在6月6日(周四)投票。

「同意之城」旨在大規模更改已沿用近60年的土地分區規定，創造更多住房和經濟機會，該計畫共有三個組成部分；當日「分區和特許經營小組委員會」、「土地使用委員會」針對經濟部分的文本修正案進行討論，最終通過18條中的14條建議，包括在住宅區增設街角店鋪、創建新的工業區以保障該行業的就業機會、放寬在住宅單元經營小商業的限制、以及放寬生物實驗室和都市農業的經營限制等。

除此之外，因不少電子商務公司的包裹配送中心，高比率開在布碌崙(布魯克林)、布朗士 的低收入社區，導致當地社區面臨各種聲音和環境污染、交通堵塞；該計畫也因而要求這些公司申請一項「特別許可證」，以便對其工廠進行某程度上的管制。

投下同意票的布朗士市議員薩拉曼卡(Rafael Salamanca Jr.)表示，這些文本修正案的影響力擴及全市範圍，在城市過時的商業用途規定和框架上帶來全面的更新。

市議員萊利(Kevin Riley)在投票前說道，通過公聽會得知紐約客對提案內容和複雜性的擔憂，作為回應，市議會將對修正提案進行必要的修改；他也提到，在住宅區增設街角店鋪是其中引發最多人擔心的變動，多個社區委員會認為這等同在全市住宅區內重新進行土地規畫，「或許街角商鋪可適用於某些社區，但這需要各個社區視情況單獨決定。」

亞當斯也在22日發聲明表示，這個歷史性的舉措將消除對商業的過度限制，確保全市的零售、商業中心仍是維持社區活力的重要地段；此次投票使修正案距離該案在市議會獲得全面通過又邁進了一步，希望在「城市規畫委員會」批准後，市議會也將在未來幾周投票通過此案。