亞裔月 曲怡文邀華裔州府1日遊
在布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文的邀請下，上百名以華裔為主的民眾，近期造訪州府奧伯尼(Albany)的州議會大廈，共慶亞太裔傳統月；當日曲怡文也用中文向參與者們做出介紹，見證了州參議院通過亞太裔傳統月決議的過程。
據悉，這是曲怡文連續第二年以州府一日遊的形式，邀請選民到奧伯尼共慶傳統月；當日，上百名參與者抵達州府後，首先在「我愛紐約」廣場合影留念，中午則與州議會的所有亞裔議員共慶傳統月，品嚐各式點心，之後，眾人便參觀曲怡文位於奧伯尼的辦公室，在州議會大廈的「百萬樓梯」(Million Dollar Staircase)前拍攝合照。
在表決決議案時，曲怡文表示，亞太裔傳統月的決議不僅在立法層面上肯定亞太裔社區的付出、彰顯其重要性，更在全州範圍弘揚對多元文化的尊重和認同；她更以中文歡迎眾多組織與民眾，表示會堅守對社區的承諾，持續成為華人在州府堅強的後盾。
她說，在慶祝同時也應時刻關注亞裔社區仍面臨的挑戰，比如仍存在的反亞情緒和仇恨犯罪，「從州府到個人，都應努力確保各個族裔民眾在每日生活中感到安全，並受到重視。」
當日受邀參與活動的團體包括松柏之家社區服務中心、華人策劃協會布碌崙社區服務中心、布碌崙華人聯合會、美國廣東僑胞聯合總會、美國華人僑胞聯合總會、紐約華人總公所、福建老人互助會、美亞共同促進會、布碌崙亞裔民安隊、Apna布碌崙社區中心、Mahalla USA等。
其中松柏之家的成員吳傑鵬表示，首次到州府參觀，看見議員在州府通過立法為亞裔發聲、以及中文響徹在州府大樓，令他很動容，他感謝曲怡文的邀請，以讓社區有機會近距離觀摩州府、了解立法過程，這對鼓勵華人參政議政，將發揮很大作用。
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