松柏之家前董事局主席李宗保公祭儀式 600親友緬懷貢獻

市公益維護人威廉姆斯，在李宗保的公祭活動上發言。(記者胡聲橋／攝影)

紐約華社19日為此前不幸因病去世的松柏之家社區服務(HCS)前董事局主席、紐約華裔社區領袖李宗保(Don Lee)舉行公祭。從中午12時到下午4時，包括民選官員和社區代表在內的600多名李宗保生前親友絡繹前往位於布碌崙 (布魯克林)的萬壽殯儀館弔唁。與會者緬懷李宗保對社區做出的貢獻，希望他無私服務社區的精神傳承下去。

現年65歲的李宗保近日與家人在南美度假期間突發疾病，不幸辭世。19日，李宗保的公祭儀式在莊嚴肅穆的氣氛中拉開帷幕，李宗保的妻子和女兒接受了眾多弔唁者的慰問。他的女兒李穎恩說，父親的辭世讓她感到非常突然，也極其悲痛；父親生前非常愛家，非常照顧家人，尤其重要的是，父親把積極的人生態度傳給了下一代，也教了她許多人生真諦，她會永遠懷念父親。

松柏之家行政總監陳偉儀表示，「李宗保是一名鬥士、一個有愛心的人，也是老年人權益的維護者，他代表的是誠實、勇敢、堅韌、善良和同情心。他關心社區事務，尤其是亞太裔社區事務、老年人事務和社會不公問題。他認為正確的事一定會堅持到底。他的遺產將永遠流傳下去。」

目前在松柏之家工作的麗莎和凌先生都已經與李宗保共事多年。他們都說，李宗保是一個熱心服務社區，喜歡打抱不平的人，他的離去是松柏之家無可估量的損失。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)也出席了李宗保的追思會，他在發言中感謝了李宗保多年來對社區，尤其是華裔社區的無私奉獻，稱讚他將獲得公共服務不足的社區與政府有關部門建立了有效的聯繫。

參加李宗保公祭的還有市主計長蘭德(Brad Lander)、布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)、州參議員 曲怡文、州眾議員 鄭永佳和李榮恩(Grace Lee)、前州眾議員白彼得(Peter Abbate)和馮特絲(Mathyldes Frontus)、市議員紀思庭(Justin Brannan)和阿維萊斯(Alexa Avilés)、市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)、州高級法院前任法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)、前州參議員馬蒂-戈登(Marty Golden)。國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)也派代表參加。

李宗保的另一場悼念儀式將於5月22日(周三)下午2時在曼哈頓華爾街的三一教堂(Trinity Church)舉行。民眾可向李宗保紀念基金(Don Lee Memorial Fun)捐贈，以延續他一生為社區無私奉獻的精神。