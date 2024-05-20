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德茹社、貴州同鄉會 辦老少互動課程

記者高雲兒╱紐約報導
為了讓老年人與青少年人教學相長、促進華裔社區的交流溝通，德茹社(Dorot)聯合美國貴州同鄉會，日前舉辦了青少年志願者和老年人的互動課程。(記者高雲兒╱攝影)
為了讓老年人與青少年人教學相長、促進華裔社區的交流溝通，德茹社(Dorot)聯合美國貴州同鄉會，日前舉辦了青少年志願者和老年人的互動課程。(記者高雲兒╱攝影)

為了讓老年人與青少年人教學相長、促進華裔社區的交流溝通，德茹社(Dorot)聯合美國貴州同鄉會，日前舉辦了青少年志願者和老年人的互動課程，在兩個小時的課程中，兩代人互相學習，氛圍融洽。

據悉，德茹社是一家總部位於紐約的非營利組織，為社區提供免費服務已近50年，旨在促進不同年齡群體之間的社會聯繫，在國會眾議員孟昭文的協助下，德茹社獲得聯邦資金，得以擴展其服務至皇后區，目前已和多個華裔同鄉會合作，開展不同代際之間的交流。

在此次與貴州同鄉會舉辦的互動課程中，青少年向老人們教授使用手機或平板電腦上的常用功能，青少年也能學習到貴州的少數民族服飾、文化和食物，並獲得少數民族服飾的試穿和體驗。

德茹社中文項目負責人梁亮說，「我們希望美國出生的移民這一代不要和上一代脫節，我們希望他們了解歷史和父母」。美國貴州同鄉會會長高素梅稱，此次活動十分有意義，「老人們擁有寶貴經驗，青年掌握科技知識，還有貴州少數民族文化服飾帶來視覺沖擊，讓活動充滿了挑戰和樂趣。」

據悉，課程一共舉辦四次，每次兩小時，60歲以上的老年人可在以下的周六：25日、6月8日、6月29日的早上10時到12時前往，免費學習電腦、手機、電子郵件、社交媒體、互聯網搜索和其他高科技輔導活動，地址為41路132-18號C1室，所有參加者必須提前註冊，網站為dorotusa.org，聯繫電話(929)639-3429。

一名青少年向老年人教授互聯網知識。(記者高雲兒╱攝影)
一名青少年向老年人教授互聯網知識。(記者高雲兒╱攝影)
在兩個小時的互動課程中，兩代人互相學習，氛圍融洽。(記者高雲兒／攝影)
在兩個小時的互動課程中，兩代人互相學習，氛圍融洽。(記者高雲兒／攝影)

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