布碌崙南區慶亞太裔月 懷緬李宗保

由布碌崙州參議員曲怡文主辦、布碌崙南區20多個亞裔組織贊助支持的「亞太裔傳統月慶祝活動」，18日在220中學禮堂舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

由布碌崙 (布魯克林)州參議員曲怡文主辦、布碌崙南區20多個亞裔 組織贊助支持的「亞太裔傳統月慶祝活動」，18日在9大道220中學禮堂內舉行，通過一系列的亞裔傳統文化表演與民交流，增加外界對該群體的認識；主辦方也藉此機會懷緬不久前去世的松柏之家社區服務中心董事會主席李宗保，其對華社作出的貢獻良多，將用一生去追憶他。

當日的文化表演節目豐富，有中國鼓、印度舞、敦煌舞、烏茲別克歌曲、以及跆拳道等演出，吸引眾多家庭的出席，300名最先抵達的觀眾，也能憑票換取點心禮盒；州眾議員 鄭永佳、市警72分局副局長許博略、以及多名華社領袖也參與其中，展示亞裔力量。

曲怡文表示，亞太裔在美國擁有超過2200萬的人口，且占據紐約市40%的人口比例；每當傳統月到來，亞太裔民眾應自豪地向外界展示其傳統文化，通過教育和分享，促進各族裔社區間的了解、尊重，這也有助於讓其他人懂得亞裔作出的貢獻，消除社會中的反亞裔情緒。

當日活動也懷緬近期因病去世的李宗保，主辦方展示他在社區留下過足跡的多張照片，感謝其20多年來為華社作出的貢獻；松柏之家的行政總監陳偉儀表示，李宗保是個優秀、做事熱忱的戰士，他的堅毅和善良都值得大家學習，儘管人已不在，但松柏之家將會延續他生前專注為社區服務的使命。