助長犯罪 皇后區查獲95輛非法電動車

皇后區地檢聯合市警，查獲超90輛非法電動車。(地檢提供)

在紐約市眾多新興犯罪手段中，嫌犯利用非法電動車 進行偷搶並逃逸已成為普遍問題，這類車輛不僅速度快且缺乏安全檢查，對公眾安全構成重大威脅，也使追捕工作變得困難；對此，皇后區 地區檢察官辦公室10日宣布，已聯合市警(NYPD)於北皇后區內查獲95輛非法電動車。

根據皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)所發公告，執法部門日前於艾姆赫斯特(Elmhurst)、可樂娜(Corona)和長島市(LIC)等社區的道路上查獲了95輛非法電動車。凱茲辦公室表示，本次執法由地檢和市警聯合進行，旨在「解決電動車被用以槍擊 和搶劫等犯罪行為」。

據地檢統計，針對不法電動車的執法行動由本年2月開始，至今已累計查獲412輛違法車輛。凱茲表示，此類車輛不僅沒有經過應有的註冊流程，且被用以實施暴力犯罪，包括槍擊和搶劫等，但車輛的非法性導致嫌犯時常無法被追責或識別。

地檢辦公室指，本次執法行動由轄區包括貝賽(Bayside)的市警111分局和包括阿斯托利亞(Astoria)的114分局聯合完成。該執法隊伍在本月9日夜間，對區內共五處地點進行搜查。經過統計，在被查獲的95輛電動車中，所有車輛均非法停放，其中71輛未登記且未投保。

地檢表示，未來計畫在區內進行更多此類行動，以「清除非法電動車」。本年初，市警在總結2023年犯罪數據時表示，非法電動車和滑板車數量增加74％，且大多被用於「犯罪和傷害無辜者」。市警稱，當前非法電動車的使用仍是普遍現象，且駕駛者通過魯莽駕駛未註冊和未投保的車輛，在人行道上行駛並違反交通規則，將行人「置於危險之中」。