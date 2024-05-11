我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

首屆亞太裔峰會登場 聚焦社區議題

記者劉梓祁╱紐約報導
首屆亞太裔峰會州府舉辦。(李榮恩辦公室提供)
首屆亞太裔峰會州府舉辦。(李榮恩辦公室提供)

為慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，紐約州政府「亞太裔工作組」(APA Task Force)日前在奧伯尼(Albany)舉辦首屆「亞太裔峰會」(AAPI Summit)，邀請全州各地共300餘位亞裔代表參加，包括州級和市級民選官員、社區代表等。

據亞太裔工作組介紹，本次峰會主題為「通過代表權賦權」(Empowerment through Representation)，並設有專門聚焦亞太裔社區所面臨問題的多個研討會，議題包括參與、性別暴力和住房問題等。

工作組聯合主席、州眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，舉辦類似峰會是亞裔民選官員多年以來努力推動的成果，對於增強亞太裔社區在政治和社會各層面的能見度至關重要，且能夠展現亞裔的力量和多樣性，並促進必要的對話和變革。

峰會中，所舉辦研討會包括「亞裔社區心理健康」、「亞太裔住房支持」、「亞太裔選舉助力」和「紐約美甲工作現狀」等。

其中，在健康議題的小組討論中，州眾議員金兌錫(Ron Kim)提及亞太裔社區的健康差異問題，如亞裔社區中乙型肝炎、癌症、糖尿病、心血管疾病和心理健康的不均衡發病率。

金兌錫表示，需將亞裔患者的醫療數據從其他群體中篩選整理，以便政府或醫療機構獲取「必要的信息」，從而制定更好計畫或法案以服務社區並改善醫療條件。此外，此會議還圍繞「語言障礙和文化差異如何影響亞裔社區在醫療系統中的服務」進行討論，同時出席的還有州眾議員寇頓(William Colton)和州酒類管理局(New York State Liquor Authority)局長范莉莉(Lily Fan)等。

同時出席峰會的還有州參議員曲怡文、劉醇逸，亞洲人平等會執行總監余思亮和曼哈頓地檢辦公室社區協調專員謝顯楊等人。

亞裔 眾議員 心理健康

上一則

華裔婦女協進會聯歡 表彰「非常模範母親」

下一則

公校小班制難住推進 教局提議遠距教學

延伸閱讀

「百名華裔美國人集會」 力挺金兌錫連任

「百名華裔美國人集會」 力挺金兌錫連任
法拉盛亞洲情懷美食節 湧數千人

法拉盛亞洲情懷美食節 湧數千人
金兌錫撥款法拉盛圖書館 助兒童雙語課

金兌錫撥款法拉盛圖書館 助兒童雙語課
防範選舉詐騙 金兌錫、李羅莎盼選民提高警覺

防範選舉詐騙 金兌錫、李羅莎盼選民提高警覺

熱門新聞

紐約蘇活區發生槍擊案，一名16歲少年遭槍擊身亡。(擷自X@Citizen NYC)

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

2024-05-07 19:43
46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

2024-05-09 10:19
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。（取材自微信）

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

2024-05-09 16:46
李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

2024-05-03 14:32
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

2024-05-07 14:44
從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。(路透)

無證客太多 紐約州發1.6萬驅逐令

2024-05-06 06:19

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報