首屆亞太裔峰會登場 聚焦社區議題

首屆亞太裔峰會州府舉辦。(李榮恩辦公室提供)

為慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，紐約州政府「亞太裔工作組」(APA Task Force)日前在奧伯尼(Albany)舉辦首屆「亞太裔峰會」(AAPI Summit)，邀請全州各地共300餘位亞裔 代表參加，包括州級和市級民選官員、社區代表等。

據亞太裔工作組介紹，本次峰會主題為「通過代表權賦權」(Empowerment through Representation)，並設有專門聚焦亞太裔社區所面臨問題的多個研討會，議題包括參與、性別暴力和住房問題等。

工作組聯合主席、州眾議員 李榮恩(Grace Lee)表示，舉辦類似峰會是亞裔民選官員多年以來努力推動的成果，對於增強亞太裔社區在政治和社會各層面的能見度至關重要，且能夠展現亞裔的力量和多樣性，並促進必要的對話和變革。

峰會中，所舉辦研討會包括「亞裔社區心理健康 」、「亞太裔住房支持」、「亞太裔選舉助力」和「紐約美甲工作現狀」等。

其中，在健康議題的小組討論中，州眾議員金兌錫(Ron Kim)提及亞太裔社區的健康差異問題，如亞裔社區中乙型肝炎、癌症、糖尿病、心血管疾病和心理健康的不均衡發病率。

金兌錫表示，需將亞裔患者的醫療數據從其他群體中篩選整理，以便政府或醫療機構獲取「必要的信息」，從而制定更好計畫或法案以服務社區並改善醫療條件。此外，此會議還圍繞「語言障礙和文化差異如何影響亞裔社區在醫療系統中的服務」進行討論，同時出席的還有州眾議員寇頓(William Colton)和州酒類管理局(New York State Liquor Authority)局長范莉莉(Lily Fan)等。

同時出席峰會的還有州參議員曲怡文、劉醇逸，亞洲人平等會執行總監余思亮和曼哈頓地檢辦公室社區協調專員謝顯楊等人。