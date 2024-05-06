反仇亞犯罪 美華博物館放映「種族疫情」紀錄片

美國華人 博物館(Museum of Chinese in America，MOCA)日前與亞太裔美國人領導力基金會合作放映了紀錄片「種族疫情 」(The Race Epidemic)，作為慶祝亞裔 遺產月系列活動的一部分。州眾議員鄭永佳(Lester Chang)辦公室代表為發行方頒發了賀狀。

這部由美國公共廣播電視(PBS)發行、南加華裔導演徐國興(Tony Shyu)創作、亞太裔美國人領導力基金會(APALF)製作的紀錄片，探討了亞裔在美國歷史上遭遇的種族主義、仇外心理、仇恨和暴力。紀錄片採訪眾多民選官員，包括加州檢察長邦塔(Rob Bonta)、國會眾議員趙美心(Judy Chu)等。本次放映是該片在紐約的首映。去年12月，本片曾在美國公共廣播電視(PBS)首播。

該片編劇兼製片人Ronald Wong介紹，美國公共廣播電視作為全國性的廣播電視系統，每一部紀錄片的發行都需要獲得旗下七成成員的許可。而本片則以歷史性的94%的得票率成功入選。

美國華人博物館館長李汝幹(Michael Lee)表示，美國華人博物館是一個致力於保存華人歷史和講述華人故事的機構。「我們希望社會認識到華裔在這個國家所做的一切貢獻，」李汝幹說。「能夠在這裡觀看這部關於反亞裔仇恨的電影，你們正在與我們一起邁出新的一步，以創造一個更美好的世界。」

映後講座由華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)主持。市議員李琳達(Linda Lee)、市議員元在熙(Julie Won)、市議員克里斯南(Shekar Krishnan)、APALF運行董事兼前洛杉磯市議員David Ryu和Ronald Wong參與了討論。