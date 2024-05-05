我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

青年聯合華人職工 MOCA館外抗議

記者劉梓祁／紐約報導
青年聯合華人職工，MOCA外抗議數小時。(記者劉梓祁／攝影)
青年聯合華人職工，MOCA外抗議數小時。(記者劉梓祁／攝影)

因對曼哈頓拘留中心拆除重建工程不滿，並長期指責美國華人博物館(MOCA)在此議題中未重視社區利益的青年及職工組織，於4日再度聚集館外進行示威，並試圖阻止博物館所舉辦亞太裔傳統月(AAPI Month)慶祝活動順利進行。

數年前，由於市府決定拆除毗鄰華埠的拘留中心，並興建可容納更多罪犯的城區監獄，引來大量社區代表反對。為確保項目順利進行，前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)政府承諾向社區多項目進行投資，其中包括為MOCA提供3500萬元撥款。

因此，當日示威組織「年輕人反逼遷 」和「年輕人反血汗工廠」自多年前起定期在館址外抗議，指責MOCA為「出賣華埠」的社區組織之一。抗議中，近百人在博物館外形成「糾察線」，以阻礙參觀者進入，並高呼「抵制MOCA」。

示威進行時，MOCA正舉辦亞太月電影放映活動，並邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸和市議員莊文怡等亞裔民選官員參與。活動開始前，示威者分別在博物館正、後門外等候，試圖阻止官員和嘉賓進入建築。

MOCA新任館長李汝乾表示，對社區中的失望「感到同情」，並「尊重和平抗議的權利」，但MOCA並不贊同抗議活動對周邊居民和前去參加活動的家庭造成嚴重干擾，且示威已逐漸變為「破壞性行為」。MOCA指，本周早前館址櫥窗外遭塗鴉「反對新監獄」字樣，對此予以譴責，「不認為這是表達抗議的好方式」。

由於華人策劃協會(CPC)總裁兼首席執行官何永康(Wayne Ho)也出席活動，示威者中的護理員指責其「對移民婦女實施暴力」。華人職工會幹事曹錦明稱，華策會長期「強迫」華人婦女從事24小時制護理工作。由於李汝乾也為華策會董事成員，他也被形容為「同流合汙的精英階層」。

華埠市議員馬泰(Chris Marte)幕僚長卡爾瑪(Caitlin Kelmar)也在場領導示威。

青年聯合華人職工，MOCA外抗議數小時。(記者劉梓祁／攝影)
青年聯合華人職工，MOCA外抗議數小時。(記者劉梓祁／攝影)
青年聯合華人職工，MOCA外抗議數小時。(記者劉梓祁／攝影)
青年聯合華人職工，MOCA外抗議數小時。(記者劉梓祁／攝影)

博物館 華人 華埠

上一則

華埠第一小學 辦亞裔月讀書會

下一則

慶祝母親節 黃敏儀、李琳達5╱10贈配方奶粉

延伸閱讀

長島、北線鐵路7/1起9折優惠 市民反饋不一

長島、北線鐵路7/1起9折優惠 市民反饋不一
山米法案過關 紐約市特殊區域將降低限速

山米法案過關 紐約市特殊區域將降低限速
山米法案終通過 紐約市將可自行決定道路限速

山米法案終通過 紐約市將可自行決定道路限速
紐約州小商家添購安全設備防盜 最高可抵稅6000元

紐約州小商家添購安全設備防盜 最高可抵稅6000元

熱門新聞

哥大挺巴學生拒絕撤離，學生代表之一Sueda Polat發言。(擷自YouTube@Associated Press)

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

2024-04-29 16:41
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

2024-04-28 14:11
李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

2024-05-03 14:32
涉及攻擊他人的四名華男。(市警提供)

紐約布碌崙華男俱樂部遭圍毆 酒瓶砸頭重傷…警通緝這4人

2024-05-04 13:36
身著黑衣黑褲的非洲裔男子對西語裔男子揮拳相向，西語裔男子嘴裡冒血。(金山提供)

紐約法拉盛水果店外3非裔把西語裔打到吐血 嚇壞華人老闆

2024-05-03 19:28
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

2024-04-27 06:24

超人氣

更多 >
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪

出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」