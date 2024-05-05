青年聯合華人職工 MOCA館外抗議

青年聯合華人職工，MOCA外抗議數小時。(記者劉梓祁／攝影)

因對曼哈頓拘留中心拆除重建工程不滿，並長期指責美國華人博物館 (MOCA)在此議題中未重視社區利益的青年及職工組織，於4日再度聚集館外進行示威，並試圖阻止博物館所舉辦亞太裔傳統月(AAPI Month)慶祝活動順利進行。

數年前，由於市府決定拆除毗鄰華埠 的拘留中心，並興建可容納更多罪犯的城區監獄，引來大量社區代表反對。為確保項目順利進行，前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)政府承諾向社區多項目進行投資，其中包括為MOCA提供3500萬元撥款。

因此，當日示威組織「年輕人反逼遷 」和「年輕人反血汗工廠」自多年前起定期在館址外抗議，指責MOCA為「出賣華埠」的社區組織之一。抗議中，近百人在博物館外形成「糾察線」，以阻礙參觀者進入，並高呼「抵制MOCA」。

示威進行時，MOCA正舉辦亞太月電影放映活動，並邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸和市議員莊文怡等亞裔民選官員參與。活動開始前，示威者分別在博物館正、後門外等候，試圖阻止官員和嘉賓進入建築。

MOCA新任館長李汝乾表示，對社區中的失望「感到同情」，並「尊重和平抗議的權利」，但MOCA並不贊同抗議活動對周邊居民和前去參加活動的家庭造成嚴重干擾，且示威已逐漸變為「破壞性行為」。MOCA指，本周早前館址櫥窗外遭塗鴉「反對新監獄」字樣，對此予以譴責，「不認為這是表達抗議的好方式」。

由於華人策劃協會(CPC)總裁兼首席執行官何永康(Wayne Ho)也出席活動，示威者中的護理員指責其「對移民婦女實施暴力」。華人職工會幹事曹錦明稱，華策會長期「強迫」華人婦女從事24小時制護理工作。由於李汝乾也為華策會董事成員，他也被形容為「同流合汙的精英階層」。