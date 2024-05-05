汽車催化轉換器防盜 10日曼哈頓海灘講座

布碌崙地檢蔣莎樂聯合州參議員斯卡塞拉-斯潘頓，於5月10日在曼哈頓海灘舉行一場汽車催化轉換器防盜講座。(斯卡塞拉-斯潘頓提供)

紐約市 汽車催化轉換器(Catalytic Converter)盜竊激增，為緩解布碌崙 (布魯克林)南區的盜案情況，布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)將聯合州參議員斯卡塞拉-斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)辦公室，於10日(周五)在曼哈頓 海灘(Manhattan Beach)舉行一場防盜講座，呼籲有興趣的民眾踴躍參與。

據悉，催化轉換器是汽車排氣系統中重要的部件之一，是減少汽車排放有毒汙染氣體的裝置，因轉化器內部使用的金屬價格不停上漲，導致成為盜竊目標；不僅如此，偷轉化器的過程只需40秒至幾分鐘的時間，一旦被盜走，歹徒會將其中的貴重金屬賣給廢品回收商，一次便可賺大約300元，可車主則需花數千元進行整裝。

全市包括華人社區在內，例如市警72分局管轄的日落公園轄區內，今年也出現盜案激增的現象；警方呼籲，若駕駛發動車子時發現有較以往不尋常的聲響出現，或察覺到尾氣排放不正常、廢氣的味道增加等，可能就是催化轉換器被盜，應立即停止行駛，到安全區域檢查車底，需要的話尋找救援。

蔣莎樂、斯卡塞拉-斯潘頓辦公室強調，哪裡都有被盜的可能，但紐約市民可通過採取一些措施，降低被盜的可能性，屆時也會請專家在講座上給觀眾進行演示；此外，車主也可在轉化器上刻序列號和可掃描的二維碼，與車輛識別碼(VIN)對上信息，進入由紐約市警管理的「觸媒轉換器衛士」(CatGuard)的數據庫，往後若不慎被盜，警方可方便追查。

講座訂於5月10日(周五)早上10時在曼哈頓海灘公園(Manhattan Beach Park)的停車場舉行，地址是布碌崙Oriental Blvd1018號，更多詳情，可撥電至(718)484-3216，或電郵至[email protected]。