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慶祝母親節 黃敏儀、李琳達5╱10贈配方奶粉

記者高雲兒╱紐約報導
為了慶祝5月的母親節同時解決食品安全問題，市議員黃敏儀聯手李琳達，將在10日(周五)舉辦嬰兒配方奶粉贈送活動，每個家庭限領取兩罐。(黃敏儀辦公室提供)
為了慶祝5月的母親節同時解決食品安全問題，市議員黃敏儀聯手李琳達，將在10日(周五)舉辦嬰兒配方奶粉贈送活動，每個家庭限領取兩罐。(黃敏儀辦公室提供)

為了慶祝即將到來的母親節，同時解決食品安全問題，市議員黃敏儀與李琳達(Linda Lee)，將在10日(周五)於皇后區分別舉辦嬰兒配方奶粉贈送活動，每個家庭限領取兩罐，奶粉由非營利組織「聯合亞美聯盟」(UA3)和紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)捐贈。

黃敏儀表示，養育孩子是個重大挑戰，嬰兒奶粉對很多家庭來說都是一個重大負擔，「這次贈送不僅是為了減輕財政壓力，也是我們聚集一堂、慶祝母親重要貢獻的機會。」

李琳達表示，因母親節的臨近和紐約市居民生活成本的上漲，所以舉辦這場活動；「作為一位正在養育兩個年幼兒子的母親，我還記得作為新手父母的壓力，我希望這次分發能夠減輕一些這些困難」。

此次的奶粉由聯合亞美聯盟和歐德思捐贈，歐德思說，最近嬰兒配方奶粉短缺，凸顯了為家庭和兒童提供額外支持和資源的重要性，「市議會決定採取措施，來解決皇后區許多家庭面臨的食品安全和飢餓問題。」

聯合亞美聯盟主席孔振成(Donald Hong)說，為弱勢者提供關鍵資源正是UA3的宗旨，「沒有比嬰兒更弱勢的了」。據悉，在2024財年市政預算中，市議會撥款11萬2500元給UA3，以支持其食品銀行的倡議。

此次奶粉捐贈活動將在10日(周五)上午10時到下午3時進行，地點在兩名議員辦公室，黃敏儀辦公室地點為法拉盛拉提莫坊(Latimer Place)136-21號1D室；李琳達辦公室在貝爾大道(Bell Boulevard)73-03號。發放的奶粉為28盎司的Bubs Supreme第二階段配方奶粉，適合6至12個月的嬰兒。每戶最多只能索取兩罐。

母親節 紐約市 皇后區

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