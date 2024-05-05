華埠麥迪臣社區中心 獲高德曼撥款171萬

這筆款項將用於重建兒童與家庭支持中心。(記者范航瑜／攝影)

紐約州國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)3日宣布，向曼哈頓華埠 麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)撥款171萬3000元社區專用資金，用於重建該中心在史密斯政府樓社區(Smith Houses)的兒童保育和家庭支助中心(Childcare and Family Support Center)。

這筆撥款來自高德曼為紐約第十選區確保的903萬6948元資金，作為2024財年綜合撥款法案(HR 4366)的一部分。資金將被用來重建麥迪臣社區中心位於紐約市房屋管理局史密斯房屋的設施，包括牆壁更換、地板和天花板修理、重新粉刷以及供暖、空調和電路設施的升級。該中心自2012年因超級風暴珊迪(Sandy)帶來的破壞而關閉。

高德曼表示：「我很榮幸能夠為麥迪臣社區中心提供這筆急需的資金，以修復由珊迪所造成的損害，並恢復這個歷史悠久且極具價值的機構的運作。麥迪臣社區中心為我們的孩子和家庭提供了必要的服務和資源，對於下東城社區來說至關重要。」

麥迪臣社區中心行政總監陳綺華表示：「這筆資金是麥迪臣社區中心創立126年以來上收到的最大一筆撥款。這筆資金不僅僅是一筆財政援助，更是我們社區的希望之光，它象徵著重振一個提供基本兒童托育服務的重要中心的承諾。」

重新開放的兒童托育中心將能夠為該地區100餘個中低收入 家庭提供兒童托育和家庭支助服務。孩子們將在此接受高質量的教育，建立友誼並享用營養食物，同時他們的父母可以獲得社會服務支持，包括親職課程和家庭豐富活動。