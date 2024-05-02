華人護理員「五一示威」 反24小時工作制

護理員和多家維權團體在市政廳外舉行「五一」集會，抗議24小時工作制。圖為華人護理員鄧建華演講。(記者許君達／攝影)

包括華人 家庭護理員、倡導團體和多名民代在內的數百人，5月1日在市政廳外舉行集會，繼續要求紐約市 立法禁止護理員24小時工作制。

5月1日是國際勞動節，紐約的勞工團體每年都會在這個日子舉行示威活動，以要求更好的工作環境與待遇。華人護理員鄧建華介紹，她做24小時工作僅堅持了半年，就因舊傷復發和精神壓力過大而被迫放棄。「這種摧殘勞動者健康的制度始終不能改變，是美國民主的恥辱，也體現了當權者的傲慢。」

組織護理員維權的「婦女也是人」運動成員張月恆表示，反對24小時工作制的抗爭運動已堅持多年，受到了愈來愈廣泛的關注，尤其是在今年3月，近20名華人護理員在市政廳外絕食抗議多日之後，甚至有遠在歐洲的媒體將關注的目光投射到了紐約市的這個群體。本次「五一大示威」活動得到了紐約各地20餘個組織的支持，包括曼哈頓和布碌崙(布魯克林)的獨立民主黨俱樂部、多家行業工會以及民間社區團體等。此外，包括美國福建同鄉會在內的多家華人僑團本次也專門前往活動現場表達支持。

當日到場支持活動的民選官員，除了一直公開支持護理員反抗24小時工作制的市議員馬泰(Christopher Marte)和州眾議員 金兌錫(Ron Kim)外，代表曼哈頓下城地區的州眾議員愛潑斯坦(Harvey Epstein)和李榮恩(Grace Lee)也首次公開表達了對此議題的支持。

愛潑斯坦表示，很多需要24小時值班的職業，包括醫生和護士等，至少能夠得到全額的薪水，然而幾乎全由少數族裔婦女組成的家庭護理員群體，工作24小時則只能得到13小時工資，這是不公平的，需要州和市當局聯合起來制止這樣的剝削。李榮恩本人雖未能到場，但也委派了其辦公室的高級職員表達支持。

張月恆表示，隨著抗爭運動影響力的擴大，目前愈來愈多的護理公司已經開始主動實行12小時輪班制，但由於缺乏法律強制力，依舊有部分大型護理機構拒絕改變，因此可以說是取得了一些進展，但還不夠。