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紐約客談／反對25大道建收容所 需加快腳步

紐約客談

布碌崙25大道遊民收容所建案的最新動態中，土地開發商已在地址上幾次悄無聲息施工，據市府官員透露，開發商也已申請幾張工作許可證，可在現場適當動工；照著這節奏，反對該建案的民選官員和民眾都必須趕緊加快腳步，掀起更大波的反對浪潮，否則一旦步入全面施工的階段，便無力挽回。

這並非在布碌崙南區提出的首個收容所建案，過去幾年，在班森賀州眾議員寇頓的帶領下，先後成功制止在國王郡高速路、海灘大道(Bath Avenue)提出的建案；相較這些建案，25大道收容所建案對華社帶來的影響更直接，華人反對者也更踴躍，在獲知消息後組織多場示威活動，並密切注視著收容所地址的一舉一動。

而開發商偷偷摸摸進行過幾次動工的行為，很快便被眼尖的民眾發現；市樓宇局代表賈洛(Crystal Jalloh)提供的說法是，運營遊民所的非營利機構已和市府簽署條約，發展商當前有進行部分作業的許可證，不算違規行動，至於反對者所拍攝的照片，不能成為指控開發商違規的證據，字裡行外都是對於開發商的袒護。

按照這段回應，想必當局早就做好準備，知道如何對建案反對者作出統一的回應，這樣的有備而來是個不好的跡象；倘若反對者的行動沒比開發商更快，一旦對方的工地作業都被市府給批准，屆時反對者要進行任何阻攔，可能已是凶多吉少。

至於市府最後是否會像以前一般打退堂鼓，結果還不得而知，這一切還必須依靠著社區的反對力量和力度，儘快組織更大型的抗議示威，並想辦法提出讓市府心動的替代方案，才能打消原有的計畫。

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