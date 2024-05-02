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地球日 市議員莊文怡領中學師生掃公園 從小培養環保意識

記者胡聲橋／紐約報導
市議員莊文怡組織居民和中學師生清掃公園。(記者胡聲橋╱攝影)
市議員莊文怡組織居民和中學師生清掃公園。(記者胡聲橋╱攝影)

為了慶祝地球日，第43選區市議員莊文怡與布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)辦公室合作，於日前帶領布碌崙96初中(I.S.96 Seth Low)的數十位師生和一些社區居民，在布碌崙班森賀舉行公園清掃活動。

該活動當天上午10時在海灣公園大道(Bay Parkway)交74街的塞斯露公園(Seth Low Playground)舉行，包括大量華裔在內的數十名學生，在領取了掃帚、垃圾夾子和塑膠袋等工具後，被分成四個小組，在塞斯露公園的內部和周邊進行清掃。

莊文怡對參與此次活動的居民、學生和老師表示感謝，她說，近期恰逢地球日，舉行清掃活動旨在保持公園的乾淨整潔，讓年輕人有機會參與社區活動，另外也藉活動提升學生和社區愛護公園的意識；她指出，環保意識要從小培養起來，作為兩個孩子的母親，她當日也帶著自己的女兒參加活動。

華人歐先生一家就住在塞斯露公園附近，當日一大早，他就全家出動，帶著太太和兩個女兒，還有一位朋友的女兒，興致勃勃地參加了這次清掃公園的活動；歐先生說，當日是女兒放春假的最後一天，他和太太特意請假前來，他們都覺得保持環境整潔對紐約市來說太重要了，每個市民都有責任盡一份力，且掃公園也可以培養孩子的責任心，他們很高興可以作為義工來服務社區。

布碌崙96初中的校長赫魯索(Eileen Herusso)、雷諾索辦公室工作人員、第47選區州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長賀立寧，以及布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福等人也出席了當天的活動。

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