租金指導委員會初步投票 將允許漲租2%至4%

在舉行投票的皇后區長島市(Long Island City)，眾多租戶走上街頭抗議，高喊反對租金上漲和反對驅逐的口號。(唐人街住客協會提供)

紐約市租金 指導委員會(Rent Guidelines Board)4月30日舉行初步投票 ，同意了一系列加租計畫，包括允許一年租約的租金上漲2%至4%。多達200萬名租金穩定公寓的住戶或將連續第三年面臨租金上漲。在舉行投票的皇后區長島市(Long Island City)，眾多租戶走上街頭抗議，高喊反對租金上漲和反對驅逐的口號。

租金指導委員會由市長任命的九名成員組成，包括兩名業主代表和五名公共代表。他們在初步投票中同意一年租約的租金上漲2%至4%，並同時孩子啊考慮允許兩年租約租金上漲4%至6.5%。最終漲幅將在6月17日的投票中確認。在投票過程中，租戶代表阿基諾(Genesis Aquino)和索爾特倫(Adán Soltren)選擇放棄投票，最終這一決議以五比二通過。

初步投票所確定的租金調整範圍通常與最終數字一致，但租金指導委員會還將在全市範圍內舉辦一系列會議，並在最終投票之前收集公眾意見。

委員會的決策通常反映市長意願。在市長亞當斯(Eric Adams)的領導下，委員會已兩次投票決定至少將租金提高3%。去年，委員會在考慮了2%至5%的增幅範圍後，最終決定增加3%。相比之下，在前市長白思豪(Bill de Blasio)的任期內，委員會曾三次投票凍結租金，並從未批准超過1.5%的增幅。

租戶與維權人士指出，由於遭遇租金負擔過重、通貨膨脹和生活成本飆升，以及遊民和驅逐率激增等問題，他們要求降低或凍結租金。而而房東 團體則反駁說，他們也受到了通脹的衝擊，以及保險費用和勞動成本的飆升。尤其對於那些較老的建築物或位於郊區的房子，房東希望提高租金以抵消日益增加的運營成本。