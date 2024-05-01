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皇后區民事法官候選人 米勒募款餐會 華人支持者眾

記者尤昱程／紐約報導
皇后區民事法官民主黨籍參選人米勒日前於法拉盛舉辦籌款餐會，支持者眾多。(記者尤昱程／攝影)
皇后區民事法官民主黨籍參選人米勒日前於法拉盛舉辦籌款餐會，支持者眾多。(記者尤昱程／攝影)

皇后區民事法官民主黨籍參選人米勒(Julie Milner)，近日在皇后區法拉盛敦城酒家舉辦籌款餐會，近百名支持者到場與會，其中不乏華人面孔。

據悉，米勒是一位民權律師，致力於皇后區民事法院法官競選活動。她表示，自己是一名非常獨立的改革者，她希望透過自由和公平的選舉來確保民主社會的運行。

米勒持有紐約市立大學法學院的法學博士學位，以及長島大學的轉型領導教育博士學位，同時也是一名教育工作者，期盼自己能以學術方法的知識來解決法律問題；她說，獨立司法的重要性不容小覷，選民選擇司法代表的自由長年以來受到壓制，這情況在皇后區尤其明顯。

支持者張先生表示，米勒一直積極參與皇后區的法治改革，並對優秀候選人給予支持，他認為米勒的參選對皇后區的亞裔社區很重要；他說，透過選舉出色的候選人，可以有效提升亞裔社區的社會地位。

米勒表示，自己擁有數十年的職業生涯，她象徵著對為所有人追求平等正義的堅定承諾。作為一名來自皇后區的候選人，她深刻理解社區多元化的力量，以及司法制度在追求正義中所面臨的挑戰。她將在6月的選舉中竭盡全力，表示當選後回饋社會。

皇后區 亞裔 長島

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