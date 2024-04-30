嚴歌苓攜新書「米拉蒂」亮相紐約公圖 對話馬凱琳 分享創作歷程

嚴歌苓攜新書「米拉蒂」亮相紐約公共圖書館。(記者劉梓祁／攝影)

近日旅居德國 的當代知名中英雙語小說家及編劇嚴歌苓，攜新書「米拉蒂」亮相紐約公共圖書館 Stavros Niarchos Foundation Library分館，並與現居紐約的作家學者馬凱琳對話，分享了新書創作歷程、作品風格，以及對藝術與自由表達重要性的見解。

「米拉蒂」以1980年代初的中國為背景，敘述了主人公米拉蒂在離開文工團後，是如何從一位被動的藝術表演者，成為一位獨立思考與創作的年輕作家，同時圍繞她的個人經歷，反映中國兩代藝術家、作家、知識分子的覺醒與幻滅。

通過米拉蒂，嚴歌苓串起來了眾多形象，包括她的父親、母親、叔叔和戰友等人。嚴歌苓透露，新書「米拉蒂」中的女性角色真巧與其早期作品「天浴」中的女主角文秀共享一個原型，但兩個角色有著截然不同的結局。

嚴歌苓說：「我想我們很多人都有過被深深凌辱的經歷，而我也想展現從這種創傷中的重生。」

作為一個多產的作家，嚴歌苓已有超過40部長短篇作品問世。嚴歌苓認為，自己的寫作熱情首先源自廣泛的閱讀和家族中的文學傳統。其次，她還坦誠自己受到雙相情感障礙的影響。「這種病症好的時候，創作力像井噴一樣天馬行空。但在創作瓶頸期，又像陷入徹底的黑洞，無助無望。」

當被問及創作長篇小說是否會遇到困難時，嚴歌苓表示，幾乎每一本書的創作過程都有困境，都有「感到江郎才盡」和質疑選錯題材的時刻。「我的方式就是硬寫。每天堅持六個小時的寫作。就像練舞中的拉腿一樣，一旦突破了那個界線，就達到了自由境界。倒回來再重寫之前的一些片段就很容易了。」