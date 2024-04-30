我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

嚴歌苓攜新書「米拉蒂」亮相紐約公圖 對話馬凱琳 分享創作歷程

記者范航瑜／紐約報導
嚴歌苓攜新書「米拉蒂」亮相紐約公共圖書館。(記者劉梓祁／攝影)
嚴歌苓攜新書「米拉蒂」亮相紐約公共圖書館。(記者劉梓祁／攝影)

近日旅居德國的當代知名中英雙語小說家及編劇嚴歌苓，攜新書「米拉蒂」亮相紐約公共圖書館Stavros Niarchos Foundation Library分館，並與現居紐約的作家學者馬凱琳對話，分享了新書創作歷程、作品風格，以及對藝術與自由表達重要性的見解。

「米拉蒂」以1980年代初的中國為背景，敘述了主人公米拉蒂在離開文工團後，是如何從一位被動的藝術表演者，成為一位獨立思考與創作的年輕作家，同時圍繞她的個人經歷，反映中國兩代藝術家、作家、知識分子的覺醒與幻滅。

通過米拉蒂，嚴歌苓串起來了眾多形象，包括她的父親、母親、叔叔和戰友等人。嚴歌苓透露，新書「米拉蒂」中的女性角色真巧與其早期作品「天浴」中的女主角文秀共享一個原型，但兩個角色有著截然不同的結局。

嚴歌苓說：「我想我們很多人都有過被深深凌辱的經歷，而我也想展現從這種創傷中的重生。」

作為一個多產的作家，嚴歌苓已有超過40部長短篇作品問世。嚴歌苓認為，自己的寫作熱情首先源自廣泛的閱讀和家族中的文學傳統。其次，她還坦誠自己受到雙相情感障礙的影響。「這種病症好的時候，創作力像井噴一樣天馬行空。但在創作瓶頸期，又像陷入徹底的黑洞，無助無望。」

當被問及創作長篇小說是否會遇到困難時，嚴歌苓表示，幾乎每一本書的創作過程都有困境，都有「感到江郎才盡」和質疑選錯題材的時刻。「我的方式就是硬寫。每天堅持六個小時的寫作。就像練舞中的拉腿一樣，一旦突破了那個界線，就達到了自由境界。倒回來再重寫之前的一些片段就很容易了。」

嚴歌苓出生於上海，曾服役中國人民解放軍，12歲開始在文工團擔任舞蹈演員。1986年她出版第一部長篇小說，作品包括「陸犯焉識」、「扶桑」、「小姨多鶴」、「媽閣是座城」及新作「米拉蒂」等，被譯為英、法、荷、義、日等20多種語言，曾榮獲各項重要文學獎項。本次活動結束後，嚴歌苓進行簽售並舉行了抽獎活動。

嚴歌苓攜新書「米拉蒂」亮相紐約公共圖書館。(記者劉梓祁／攝影)
嚴歌苓攜新書「米拉蒂」亮相紐約公共圖書館。(記者劉梓祁／攝影)

解放軍 德國 圖書館

上一則

華語動畫電影「藝術學院」 紐約首映 展現90年代青春軼事

下一則

堵車費將上路 MTA擬增班快速公車

延伸閱讀

配合堵車費 紐約市內通勤鐵路折扣擬加大

配合堵車費 紐約市內通勤鐵路折扣擬加大
助學子更好融入社會 紐約市教育局辦研討會

助學子更好融入社會 紐約市教育局辦研討會
青島女子來美旅遊失聯 山東鄉親總動員尋獲

青島女子來美旅遊失聯 山東鄉親總動員尋獲
恆春民謠藝師團 紐約交流演出

恆春民謠藝師團 紐約交流演出

熱門新聞

甘迺迪機場一部預定飛往蘇黎世的瑞士航空差點與其他四部飛機相撞。(擷自YouTube@ABC 7)

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

2024-04-23 16:20
(取自YouTube)

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

2024-04-24 16:49
哥大挺巴學生拒絕撤離，學生代表之一Sueda Polat發言。(擷自YouTube@Associated Press)

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

2024-04-29 16:41
一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

2024-04-26 17:50
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

2024-04-28 14:11
日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

華裔青少年公園遭多人霸凌 視頻瘋傳

2024-04-23 07:21

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊