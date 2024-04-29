州預算協議授權 紐約市部分街道行車限速將降低

紐約州授權紐約市自行立法，將車輛時速限制降低至20哩。(記者許君達／攝影)

日前紐約州預算在州長霍楚(Kathy Hochul)的簽署下通過，其中包括了「山米法案」(Sammy's Law)，該法允許紐約市 自主決定，將部分街道的行車限速從現行的每小時25哩降低至20哩。

此前，紐約市的限速由州法規定，而「山米法案」通過後，將允許市議會自行立法，將限速降至每小時20哩，但在曼哈頓 以外、單向擁有三條及以上車道的道路將依舊保留25哩的時速限制。根據此前的報導，市議會和市長亞當斯(Eric Adams)對此並無強烈反對意見。

「山米法案」以2013年被超速汽車撞死的兒童艾克斯坦(Sammy Cohen Eckstein)命名，旨在保護紐約市的兒童免遭致命的車禍。而時速限制的標準則是根據美國汽車協會交通安全基金會(AAA Foundation for Traffic Safety)的報告制定，報告指出，如果行人被時速25哩的汽車撞擊，會面臨12%的死亡風險和30%的重傷風險，而如果撞擊時速降至23哩，死亡風險會將至10%。如果限速降到每小時20哩，導致行人死亡的機率又會大大降低。

不過，開車的市民普遍對此不滿意。在社群平台上，有人稱不斷降低的限速是對上班族的戰爭，也有人質疑此舉是市府依靠罰款增加收入的手段。

市議員帕拉迪諾(Vicki Paladino)也在自己的社群媒體中，稱市府是因為先前的測速攝影機拍到的超速行為減少了，才再次降低限速以增加罰單。

經常駕車往返於紐新兩州的華人王先生表示，在曼哈頓以外的寬闊大道上低速行駛不僅令出行效率大大降低，駕駛員心焦氣躁所可能引發的危險更是無助於安全。此外，他表示，由於新澤西州 法律禁止以攝影裝置抓拍超速，也禁止車管局(DMV)將本州駕駛員的信息分享給抓拍超速的外州執法機構，因此事實上，擁有新澤西車牌的車輛完全不必理會紐約的限速規定，這個漏洞既不公平，也不利於交通安全。