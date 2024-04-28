亞太裔文化大遊行 5╱19日曼哈頓登場

美國繁榮華埠總會27日宣布，將於5月19日在曼哈頓中城舉行「第三屆紐約亞太裔傳統文化大遊行」。(記者尤昱程╱攝影)

美國繁榮華埠總會27日在皇后區法拉盛召開新聞發布會，宣布將於5月19日(周日)在曼哈頓 中城舉行「第三屆紐約亞太裔傳統文化大遊行」，慶祝亞裔 傳統月的同時也宣傳中華文化，歡迎紐約各界熱心人士攜手共同參與。

繁榮華埠總會總監田士鋭表示，往年紐約亞太裔傳統文化大遊行隊伍都超過100台花車參加，今年在在更多社團的參與之下，可望再創新高，藉由這項活動，推廣中華傳統文化，提高華人 社區在主流社會的聲量。

「今年我們很榮幸將再度於曼哈頓中城舉辦，藉亞太裔傳統月的契機，在全市最熱鬧繁華的街道，積極發出亞裔的聲音，傳遞亞裔的精神，消弭其他族裔對亞裔的偏見與敵視。」田士鋭說。

當日的記者會，出席嘉賓包括市長辦公室社區事務局副局長顧雅明，以及州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫(Ron Kim)以及州眾議員鄭永佳的代表，另還有及近百名來自華人社區和亞裔團體代表。

遊行時間定於5月19日舉行，地點在曼哈頓第六大道44街至55街路段，活動為免費報名參加，需在5月7日(周二)前註冊；主辦方歡迎各華人組織、文藝團體等組隊報名，也歡迎有意者提供贊助。報名、贊助、尋求合作可聯絡(917)660-2402。