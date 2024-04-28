我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登白宮記協晚宴暗酸川普是「6歲小孩」隻字未提以哈戰爭

舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

亞太裔文化大遊行 5╱19日曼哈頓登場

記者尤昱程╱紐約報導
美國繁榮華埠總會27日宣布，將於5月19日在曼哈頓中城舉行「第三屆紐約亞太裔傳統文化大遊行」。(記者尤昱程╱攝影)
美國繁榮華埠總會27日宣布，將於5月19日在曼哈頓中城舉行「第三屆紐約亞太裔傳統文化大遊行」。(記者尤昱程╱攝影)

美國繁榮華埠總會27日在皇后區法拉盛召開新聞發布會，宣布將於5月19日(周日)在曼哈頓中城舉行「第三屆紐約亞太裔傳統文化大遊行」，慶祝亞裔傳統月的同時也宣傳中華文化，歡迎紐約各界熱心人士攜手共同參與。

繁榮華埠總會總監田士鋭表示，往年紐約亞太裔傳統文化大遊行隊伍都超過100台花車參加，今年在在更多社團的參與之下，可望再創新高，藉由這項活動，推廣中華傳統文化，提高華人社區在主流社會的聲量。

「今年我們很榮幸將再度於曼哈頓中城舉辦，藉亞太裔傳統月的契機，在全市最熱鬧繁華的街道，積極發出亞裔的聲音，傳遞亞裔的精神，消弭其他族裔對亞裔的偏見與敵視。」田士鋭說。

當日的記者會，出席嘉賓包括市長辦公室社區事務局副局長顧雅明，以及州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫(Ron Kim)以及州眾議員鄭永佳的代表，另還有及近百名來自華人社區和亞裔團體代表。

遊行時間定於5月19日舉行，地點在曼哈頓第六大道44街至55街路段，活動為免費報名參加，需在5月7日(周二)前註冊；主辦方歡迎各華人組織、文藝團體等組隊報名，也歡迎有意者提供贊助。報名、贊助、尋求合作可聯絡(917)660-2402。

亞裔 曼哈頓 華人

上一則

宣揚台灣文化 「3月瘋媽祖」揭開序幕

下一則

角聲將辦全美華人粉紅絲帶研討會

延伸閱讀

灣區年輕科技人出走 最愛紐約

灣區年輕科技人出走 最愛紐約
全美首例 曼哈頓堵車費6月30日開徵 每日須繳15元

全美首例 曼哈頓堵車費6月30日開徵 每日須繳15元
曼哈頓下東城推土機起火 幸無人傷亡

曼哈頓下東城推土機起火 幸無人傷亡
曼哈頓下東城推土機起火 幸無人傷亡

曼哈頓下東城推土機起火 幸無人傷亡

熱門新聞

摩根大通近日宣布關閉位於華爾街45號的分行。(記者范航瑜／攝影)

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

2024-04-21 07:20
甘迺迪機場一部預定飛往蘇黎世的瑞士航空差點與其他四部飛機相撞。(擷自YouTube@ABC 7)

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

2024-04-23 16:20
(取自YouTube)

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

2024-04-24 16:49
一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

2024-04-26 17:50
日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

華裔青少年公園遭多人霸凌 視頻瘋傳

2024-04-23 07:21
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

2024-04-27 06:24

超人氣

更多 >
債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束
先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」
華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆