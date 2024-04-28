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莊文怡提案 測速攝像頭前置警告

記者顏潔恩╱紐約報導
莊文怡提案，在紐約市測速攝像頭前設立警告牌，提醒駕駛減速行駛。(莊文怡提供)
莊文怡提案，在紐約市測速攝像頭前設立警告牌，提醒駕駛減速行駛。(莊文怡提供)

遍布紐約市的測速攝像頭，在去年前九個月共開出445萬張罰單，為市府帶來超過2億元收益，但被不少民眾批是市府的賺錢工具，未能預防交通意外；布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡近期提案，要求在測速攝像頭前安裝警告牌，提醒駕駛人員攝像頭的存在，以達到車輛減速、車禍傷亡減少的真正效用。

據市府統計，2023年1月1日至9月26日，針對超速駕駛發出445萬8693張罰單，屬布碌崙和皇后區最多，每張罰單款額為50元，市府總共獲得超過2億元；莊文怡進一步分析這些數字，相等於市交通局每日發出1萬多張、每小時600多張的罰單，開罰單的速度既快且多，不過即便有如此多駕駛者受罰，發生在紐約市各角落的交通意外仍持續。

她強調，測速攝像頭的存在應是讓駕駛人減速，減少魯莽駕駛造成的車禍，若駕駛根本不曉得攝像頭的存在，很大可能會繼續超速行駛；莊文怡表示，目前測速攝像頭未發揮應有的作用，應效仿亞洲國家，在一定距離外安置警告牌，提醒駕駛者附近有攝像頭，駕駛看到警告就會減速。

莊文怡的提案，建議修改市府的行政法規(Administrative Code)，要求市交通局在全市測速攝像頭前安裝警告牌，讓其真正發揮減速作用，若提案通過，當局必須在一年內實施計畫；她指，目前市議會交通小組正討論該提案中，下一階段便會在市議會進行辯論，最後由市長簽署才能生效。

莊文怡表示，在市府面對財政困難的情形下，通過罰款獲得收益成為快捷的賺錢工具，她預計該提案會引起部分民選官員的反對，呼籲民眾與她站在同一陣線、勇敢作聲，讓市府聽到人民的意願。

布碌崙 紐約市 皇后區

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