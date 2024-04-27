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福建琯頭聯合總會 為猝逝鄉親募款逾8萬

記者劉梓祁╱紐約報導
琯頭聯合總會募款8萬餘元給今年初突發心肌梗塞猝逝的歐依輝。(會方提供)
琯頭聯合總會募款8萬餘元給今年初突發心肌梗塞猝逝的歐依輝。(會方提供)

華裔無證客、42歲的歐依輝自去年10月由邊境進入美國後，不幸於本年1月突發心肌梗塞去世，令其家庭失去重要經濟來源，且仍在中國的父母及妻女悲痛不已；為此，美國福建琯頭聯合總會從月前開始善款募集，以幫助該鄉親解決家中經濟困難，並在近日轉交8萬餘元籌款。

根據琯頭聯合總會，歐依輝為了改變家人的貧困生活，借下30萬人民幣債務來美打拚，不幸在到達美國還未滿四個月，就驟然離世。會方表示，連江琯頭東昇的鄉親歐依輝身為家中獨子，仍有高齡父母留在家鄉，且父親自小神志不清，且子女仍然年幼。

總會發言人說，歐依輝自是家中的頂梁柱和主要經濟來源，其離世令本就貧困的家庭更加困苦，且還需償還沉重債務，因此他的家人已「到了絕境」，因此通過親友向海外僑團求助，希望華人社區伸出援手。

琯頭聯合總會議長郭紹銓表示，本次募捐從3月14日開始，並號召會內成員一同「幫助歐依輝一家人度過眼前的困境」。經過統計，會方共籌得8萬餘元，其中5萬餘元來自琯頭聯合總會、8000餘元來自網路募款、3800元來自福建同鄉會代表劉愛華團。

郭紹銓說，善款已交予「東昇人」民間理事會理事江增春和歐依輝堂叔歐長福，兩人將轉交予其家屬。同時出席轉交儀式的還有琯頭聯合總會總顧問楊功德和鄭時甘，以及常務副主席陳訓振、趙淑琪等人。

華人 華裔 無證客

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