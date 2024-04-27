「身心康泰同樂日」 關注照顧者心理健康

除了專家學者的講解和互動、身心健康資訊分享外，現場還為民眾準備了歌曲表演，禮品贈送及幸運抽獎等。(記者范航瑜／攝影)

美亞共同促進會(Empowerment of American Asians)26日在曼哈頓華埠 包厘街大學睦鄰之家(University Settlement)，舉行第二屆「身心康泰同樂日」。格雷西廣場醫院(Gracie Square Hospital)亞洲精神病學項目委員會主席鄭端欣，以「心理健康 - 照顧者須知」為題開展了講座，啟發社區對於照顧者心理健康的關注。

格雷西廣場醫院代表陳舜玲介紹，有40%至70%的照護者自身有抑鬱或焦慮的症狀，其中亞裔 尤其嚴重。據統計，三分之一的亞裔目前正在提供無償護理，此外還有18%的人過去提供過無償護理。

造成這樣的原因包括集體主義文化的價值觀，對孝順美德的過度重視，以及傳統的性別角色分工；陳舜玲表示，華人社區對護理健康存在汙名化現象，認為送到護理機構是不對的行為，「其實有心理問題尋求護理幫助，是很正常且必要的。」

市長社區心理健康辦公室戰略計畫副執行主任賈尼什(Kala Ganesh)也到場，代表市長亞當斯(Eric Adams)為美亞共同促進會頒發賀狀。她表示，自己作為第一代移民，明白移民在生活打拚、身分問題甚至語言障礙上的艱辛不易，而這些困難很容易造成心理健康問題。「如果出現心理健康問題，我們很多人都選擇迴避。但我鼓勵大家主動尋求幫助。」

身心康泰同樂日活動當天還邀請了多個市府機構、社區非營利團體、醫療健保機構共同參與。州眾議員李榮恩(Grace Lee)辦公室社區聯絡員葉海帆(Fannie Ip)與高德曼(Dan Goldman)辦公室社區服務處主任葉凌霞都致詞表達了支持。