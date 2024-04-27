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皇后學院新服務 助移民申請入籍

記者高雲兒╱紐約報導
皇后學院近日為新的移民法律援助辦公室剪綵，為移民獲得簽證和入籍申請等提供免費一對一諮詢。(劉醇逸辦公室提供)
皇后學院近日為新的移民法律援助辦公室剪綵，為移民獲得簽證和入籍申請等提供免費一對一諮詢。(劉醇逸辦公室提供)

皇后學院近日為新的移民法律援助辦公室進行剪綵儀式，該項目將為紐約移民獲得簽證和入籍申請等提供免費一對一諮詢服務，有意者可提前預約。

據悉，該項目名叫「即刻公民」(Citizenship Now!)，由紐約市立大學系統創立於1997年，是美國最大的法律援助項目，旨在幫助移民處理簽證申請以及獲得公民身分，每年服務上千人，服務免費而且保密；工作人員還會定期向社區宣傳移民權利、公民身分以及移民法律和政策的最新發展，他們還與紐約歷史學會合作，為綠卡持有者提供公民課程。

此次在皇后學院開設的辦公室提供一對一的諮詢服務，服務包括協助入籍、家庭基礎請願、童年入境者暫緩遣返行動(DACA)、臨時保護身分、公民身分證明、移民文件的更新和替換、費用豁免申請等。華人移民也會得到中文服務。

皇后學院社區的成員還可享有每周兩天優先訪問移民律師的機會，自2023年以來，「即刻公民」項目與「皇后學院移民學生支持計畫」合作，後者旨在幫助具有不同移民身分的學生處理本科和研究生申請、聯邦援助申請等。

校長吳華揚表示，他作為台灣移民之子的成長經歷，讓他更意識到該項目的重要，「我上大學的時候，像這樣的項目還不存在，今天的活動體現了我們取得的進步。」

他表示，皇后區是個多樣區域，有超過來自120個國家的移民在此安家，「我們的學生群體也反映了這樣的多樣性。因此，在校園內為紐約市立大學公民項目設立辦公室是再合適不過了，這是一個致力於幫助移民的組織。」

市大總校長羅祖格茲(Felix V. Matos Rodriguez)表示，「這個辦公室將提供入籍之旅和解決其他移民問題所需的個人化法律支持，從而讓他們安心專注於達成學術和職業目標。」

有意申請該項目一對一諮詢服務的需提前預約：shorturl.at/joW15。

移民 紐約市 簽證

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