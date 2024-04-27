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請名人「開口」 MTA明年推全新廣播試點

記者范航瑜╱紐約報導
MTA將於明年推出全新廣播試點項目，邀請名人為紐約地鐵列車廣播配音，並在地鐵站內廣播加入廣告宣傳。(記者范航瑜╱攝影)
MTA將於明年推出全新廣播試點項目，邀請名人為紐約地鐵列車廣播配音，並在地鐵站內廣播加入廣告宣傳。(記者范航瑜╱攝影)

大都會運輸署(MTA)計畫將於明年推出全新廣播試點項目，將邀請名人為紐約地鐵列車廣播配音，並在地鐵站內廣播加入廣告宣傳。

根據媒體「THE CITY」26日公布的最新機構文件，MTA計畫推行兩個為期一年的試點計畫，記錄並評估乘客對於地鐵列車車上廣播的反應，以及在特定車站播放與體育和娛樂活動相關的廣告。

車上公告將會邀請名人按照MTA目前台詞，錄製「下一站」通知和公共安全信息。這兩個計畫預計將於明年3月底至4月初進行試點。

這並非紐約地鐵首次邀請名人進行廣播。2020年初，華裔影后林家珍(Awkwafina)在宣傳她的喜劇作品「Awkwafina Is Nora From Queens」期間，曾短暫為7號線廣播配音，除了介紹每個站名之外，她還用輕鬆愉快的方式為各個站點加註、增加「笑」果。

目前，在稍新的地鐵列車上，MTA主要依賴預錄廣播進行公告，老式列車則需要駕駛員自行廣播。紐約地鐵現在使用的是資深廣播員瓦根布拉斯(Bernie Wagenblast)的音頻。

瓦根布拉斯認為，預錄公告的聲音質量通常較高，但仍需藉助真人的實時播報進行補充。「地鐵與人之間有一種人性的連接。如果你聽到像吉米法倫(Jimmy Fallon)或傑瑞史菲德(Jerry Seinfeld)的聲音，你的耳朵肯定會豎起來。」

不過根據MTA，在任何特定車站，每天只允許一個廣告商播放車站音頻廣告。MTA最多每十分鐘播放一次廣告，時長不得超過30秒。而對於車上廣播，MTA將挑選配音名人、播放線路，以及播放時間。

MTA表示，廣告將嚴格遵守其廣告政策，禁止政治內容、色情廣告、不安全行為，以及菸草和酒精廣告等。廣播也不會供私人發表言論。

這兩個試點項目都將為MTA籌集資金。MTA的2024年運營預算為190億元，廣告收入每年超過1億5000萬元。

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